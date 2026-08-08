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פעולות הכיבוי נמשכות

אש במרכז: שרפה משתוללת בחניון בפתח תקווה, צירים מרכזיים נחסמו | תיעוד

שריפה פרצה אחר הצהריים בחניון תת-קרקעי באתר הבנייה של מתחם הקניות העתידי BIG בפתח תקווה. |גם בשעות אלה לוחמי האש ממשיכים לפעול במקום, ועד כה טרם הושגה שליטה באירוע | עקב העשן הכבד נחסמו לתנועה צירי ז'בוטינסקי ומשה דיין | הציבור מתבקש להימנע מהגעה לאזור ולאפשר לצוותי הכיבוי לפעול במקום (בארץ)

השריפה בפתח תקווה
השריפה בפתח תקווה| צילום: צילום: כבאות והצלה

צוותי כיבוי והצלה פועלים בשעות האחרונות לכיבוי שרפה שפרצה בחניון באתר בנייה בפתח תקווה. פעולות הכיבוי נמשכות שעות, כשטרם הושגה שליטה באירוע. עקב העשן הכבד נחסמו לתנועה צירי ז’בוטינסקי ומשה דיין.

השרפה משתוללת בחניון באתר הבנייה של מתחם הקניות BIG שיוקם במקום. השריפה פרצה במקום שבו אוחסנו פלסטיק וצינורות, ובמקום התקבלו דיווחים על עשן רב. לוחמי האש פועלים במקום לכיבוי השריפה, במקביל לפעולות לאיתור מוקד הבעירה ואוורור החניון.

מדוברות כבאות והצלה לישראל נמסר כי פעולות הכיבוי בחניון התת-קרקעי צפויות להימשך אל תוך הלילה. צוותי כבאות והצלה ממשיכים לפעול במקום לכיבוי מוקדי האש, כאשר באזור עדיין קיים עשן רב.

עדכון: לוחמי האש פועלים במספר גזרות ובשלב זה טרם הושגה שליטה באירוע. צוותי הכיבוי ימשיכו לפעול במקום עד להשגת שליטה מלאה וכיבוי סופי של כלל מוקדי הבעירה. נכון לעכשיו, הציר ברחוב ז׳בוטינסקי חסום לתנועה. רחוב משה דיין נפתח לתנועה.
השריפה בפתח תקווה
השריפה בפתח תקווה| צילום: צילום: כבאות והצלה

מעיריית פתח תקווה נמסר: "פעולות הכיבוי בחניון התת-קרקעי באתר הבנייה של מתחם BIG צפויות להימשך אל תוך הלילה. צוותי כבאות והצלה ממשיכים לפעול במקום לכיבוי מוקדי האש, כאשר באזור עדיין קיים עשן רב. עקב העשן הכבד נחסמו לתנועה צירי ז’בוטינסקי ומשה דיין. צוותי עירייה במקום. בבקשה לא להתקרב לאזור ולאפשר לכוחות החירום לפעול בבטחה".

עוד הוסיפו: "לתושבות ולתושבים המתגוררים בסמוך מומלץ בשלב זה לסגור חלונות ולהימנע ככל הניתן משהייה בקרבת מוקד העשן. העירייה נמצאת בקשר רציף עם גורמי החירום ותמשיך לעדכן בהתאם להתפתחויות".

שריפהפתח תקווהכבאות והצלה

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