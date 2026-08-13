התנאי של אבי מעוז לממשלה הבאה: פסקת התגברות עוד לפני ההשבעה

מפלגת ׳נעם לישראל׳ בראשות ח״כ אבי מעוז ממשיכה בקמפיין הבחירות שלה ומשיקה הערב (חמישי) סדרת סרטונים חדשה, שבמסגרתה תציג את הנושאים המרכזיים שאותם היא מבקשת לקדם בכנסת הבאה.

הקמפיין, שהושק תחת הכותרת ״חופשי להיות יהודי״, צפוי לעסוק בשורה של נושאים אידיאולוגיים שמבקשת המפלגה להציב במרכז מערכת הבחירות. את הסרטון הראשון בחרו במפלגה להקדיש לאחד הנושאים המרכזיים שמעסיקים בשנים האחרונות את מחנה הימין - מערכת המשפט.

תחת המסר ״לא הכל שפיט״, הסרטון מציג את פטיש בית המשפט כמי שמבטל פעם אחר פעם את חוקי הכנסת, תוך ביקורת על כוחם של גורמים שאינם נבחרי ציבור להשפיע על החלטות שהתקבלו על ידי הדרג הנבחר.

במפלגה מציבים במסגרת הסרטון את הדרישה ל״חופש לתיקון מערכת המשפט״ ומציגים מספר צעדים שאותם הם מבקשים לקדם במהירות לאחר הבחירות.

ההתחייבות המרכזית והמשמעותית ביותר נוגעת לפסקת ההתגברות. בנעם לישראל מצהירים כי ידרשו להעביר את החקיקה עוד לפני השבעת הממשלה הבאה, כך שהמהלך יהיה חלק מהתנאים המקדימים להקמתה ולא הבטחה שתידחה להמשך הקדנציה.

לצד פסקת ההתגברות דורשים במפלגה לפצל ולצמצם את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, לשנות את אופן מינויים של שופטים ובכירים כך שלנבחרי הציבור יהיה משקל מכריע יותר במינויים, ולפעול לצמצום כוחם של פקידים שאינם נבחרים.

הסרטון הוא הראשון בסדרה שבאמצעותה מתכוונת ׳נעם לישראל׳ לפרט את המשמעות המעשית של סיסמת הבחירות שלה, ״חופשי להיות יהודי״, ולהציג את הדרישות שאותן תבקש להביא לשולחן המשא ומתן לאחר הבחירות.