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שריפה פרצה באתר פסולת בצפון; מטוסי הכיבוי הוקפצו | תיעוד

לוחמי האש וטייסת הכיבוי "אלעד" פועלים לבלימת האש בשריפת אתר פסולת סמוך ליישוב יערה | תיעוד ממאמצי הכיבוי (חדשות)

השריפה באתר הפסולת
השריפה באתר הפסולת| צילום: צילום: כבאות והצלה לישראל

צוותים מתוגברים מתחנת זבולון, בסיוע כוחות מחוזיים מתחנות חיפה וקריות ומתנדבי יחידת "מרכבות האש", פועלים משעות הבוקר (שלישי) בשריפת אתר פסולת בגודל של כ-4 דונמים סמוך ליישוב יערה.

הדיווח הראשוני על השריפה התקבל במוקד 102 של כבאות והצלה, וכוחות הכיבוי הגיעו לזירת האירוע במהירות.

מבחינת ריכוז המאמצים בשטח, לוחמי האש פועלים בשתי גזרות משנה (צפונית ודרומית) לכיבוי מוקדי השריפה, כאשר המאמץ העיקרי ממוקד בבלימת האש ומניעת התפשטותה לעבר החורש הטבעי ויער האורנים הסמוכים לזירת האירוע.

בנוסף, ארבעה מטוסים מטייסת הכיבוי "אלעד" מבצעים הטלות של חומר מעכב בעירה מעל הזירה.

השריפה באתר הפסולת (צילום: כבאות והצלה לישראל)
השריפה באתר הפסולת (צילום: כבאות והצלה לישראל)
שריפהכבאות והצלהמטוסי כיבוייערה

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