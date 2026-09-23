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מעצר דרמטי בצפון 

עובד מועצה נעצר בחשד שהתקין מכשיר האזנה בלשכת ראש הרשות

חוקרי המשטרה פשטו על משרדי המועצה בתום ישיבה ועצרו תושב גוש חלב כבן 65, שברשותו נמצאו ראיות המפלילות אותו בהתקנת האזנות סתר במשרד ראש הרשות | המשטרה תבקש להאריך את מעצרו (בארץ)

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(צילום: shutterstock)

החקירה הסמויה שהפכה לגלויה: חוקרי מחלק ההונאה במחוז הצפוני של המשטרה עצרו עובד מועצה מקומית כבן 65, תושב גוש חלב, בחשד שהתקין אמצעי להאזנות סתר בתוככי לשכתו של ראש הרשות.

הפרשה החלה לפני מספר שבועות, לאחר שבמשטרה התקבלה תלונה רשמית מטעם הרשות המקומית על חשש ממשי כי משרדי המועצה מרושתים באמצעי ניטור והאזנה בלתי חוקיים.

בעקבות הדיווח נפתחה חקירה סמויה במחלק ההונאה הצפוני, אשר פעלה בשיתוף פעולה הדוק עם גורמים מוסמכים בתוך המועצה. במהלך הפעילות איתרו החוקרים ממצאים טכנולוגיים בשטח שאיששו ואף חיזקו את החשדות.

אמש (שלישי) עברה החקירה שלב ופשטה על הלשכה: בלשי המשטרה פשטו על משרדי המועצה זמן קצר לאחר סיומה של ישיבה שנערכה במקום, ועצרו את החשוד בשעת מעשה.

במשטרה ציינו כי בחיפוש שנערך על גופו וברשותו אותרו ראיות נוספות הקושרות אותו באופן ישיר לביצוע העבירה.

הבוקר מובא החשוד לבית משפט השלום בטבריה, שם מבקשת המשטרה להאריך את מעצרו לשם המשך פעולות החקירה.

מדוברות המשטרה נמסר כי חקירת הנסיבות והמניע למעשה נמשכת.
האזנות סתרמשטרת ישראל

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