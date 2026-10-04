הלוויה צבאית ( צילום: יונתן זינדל/Flash90 )

נתונים כואבים ומצמררים מתפרסמים הבוקר (ראשון) על ידי אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי, המציגים את היקף האסון והשכול מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל - מלחמת התקומה' בבוקר חג שמחת תורה לפני שלוש שנים.