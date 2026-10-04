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מניין הדמעות

1,216 יתומים, 231 אלמנות: הנתונים הקשים מאז מתקפת הפתע לפני שלוש שנים

אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון והביטוח הלאומי מפרסמים הבוקר נתונים מצמררים על מניין הנופלים והנרצחים ב'מלחמת התקומה - חרבות ברזל' | מעל 7,150 בני משפחה הצטרפו למעגל השכול הביטחוני, לצד מאות אלמנים, אלמנות ויתומים אזרחיים | הנתונים המלאים (חדשות)

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הלוויה צבאית (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

נתונים כואבים ומצמררים מתפרסמים הבוקר (ראשון) על ידי אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי, המציגים את היקף האסון והשכול מאז פרוץ מלחמת ' - מלחמת התקומה' בבוקר חג שמחת תורה לפני שלוש שנים.

על פי נתוני משרד הביטחון, מתחילת המלחמה ועד היום נפלו 1,318 חללי מערכות ישראל שלחמו בגזרות השונות – ברצועת עזה, בדרום, בצפון, בלבנון וביהודה ושומרון.

  • 1,153 חללי צה"ל (מתוכם 43 חברי כיתות כוננות).
  • 116 חללי משטרת ישראל.
  • 24 נכים שנפטרו מחמת נכותם עקב פציעתם במלחמה.
  • 11 חללי שירות בתי הסוהר (שב"ס).
  • 9 חללי שירות הביטחון הכללי (שב"כ).
  • 5 חללי כבאות והצלה.

בעקבות האבדות הכבדות, נוספו מתחילת המלחמה מעל 7,150 בני משפחה למעגל השכול הביטחוני. מתוכם: 880 יתומים ויתומות, ומעל 3,700 אחים ואחיות שכולים.

השכול האזרחי: מעל אלף נרצחים

במקביל, המוסד לביטוח לאומי פרסם את הנתונים המעודכנים לגבי נפגעי הטרור והאזרחים שנרצחו במתקפת הפתע ובאירועי האיבה מאז פרוץ המלחמה:

  • 1,029 אזרחים נרצחו בפעולות טרור (668 גברים ו-361 נשים).
  • 88 מכלל הנרצחים הינם אזרחים זרים.

המוסד לביטוח לאומי מדווח על התרחבות קשה של מעגל השכול האזרחי, כאשר מאז שמחת תורה נוספו 1,216 יתומים (618 בנים ו-598 בנות), מתוכם 345 ילדים מתחת לגיל 18.

כמו כן, 300 בני אדם התאלמנו בעקבות מתקפות הטרור – מתוכם 231 אלמנות ו-69 אלמנים.
חרבות ברזלמשרד הביטחוןמתקפת הפתע

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