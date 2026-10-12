סיור מיוחד התקיים בימים האחרונים בהר הזיתים בירושלים בהשתתפות ח"כ אוהד טל, ראשי הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים וחברי הוועד בישראל, כחלק מהפעילות המתמשכת לקידום הביטחון, השמירה והפיתוח במקום הקדוש.

במהלך הסיור הוצגה בפני חבר הכנסת טל הפעילות שנעשית בתקופה האחרונה בהר הזיתים, ובכלל זה התקדמות עבודות הבנייה והפיתוח ושדרוג מערך מצלמות האבטחה. הוועד הבינלאומי פועל מאז הקמתו לפני יותר מעשור ומחצה לקידום השמירה והביטחון בהר הזיתים, ובמהלך השנים קידם ופעל להצבת מצלמות אבטחה ושדרוג ביטחון העולים להר, הגברת הנוכחות המשטרתית, שיקום ההר ושיפור הנגישות בו.

ח"כ אוהד טל עמד בדבריו על חשיבות פעילות הוועד ועל תרומתה לשמירה על הר הזיתים ולחיזוק הקשר של יהודים מהארץ ומהעולם למקום. "פעילותכם מחזקת את הנוכחות היהודית ואת ביטחון העולים למקום והדבר חשוב ליהדות הארץ והתפוצות". בדבריו, הביע ח"כ טל הערכה מרובה לפעילות המתמשכת שנעשית לאורך השנים ולמאמצים לקדם את הביטחון והפיתוח בהר הזיתים.

לאחר הסיור נערך במקום מפגש נוסף, בהשתתפות עשרות מבקרים ותושבי ירושלים, שהגיעו לעמוד מקרוב על השינויים והעבודות המתבצעות בהר הזיתים. במפגש השתתף גם יונתן פולארד, שהביע את התרגשותו מההתקדמות המבורכת.

הנוכחים שמעו על שדרוג אמצעי הביטחון ועל הפעילות המתבצעת בתקופה האחרונה כדי להוסיף ולשפר את תחושת הביטחון של העולים להר הזיתים לשפוך שיח לצד קברי אבות וגדולי הדורות זי"ע. מערך האבטחה בהר כולל מצלמות מעקב ונוכחות משטרתית, והוא התפתח במהלך השנים ואף שודרג מאוד לאחרונה, כחלק מהמאמצים לצמצום אירועי הפגיעה במבקרים ובקברים.

אברהם ומנחם לובינסקי, ראשי הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים, ציינו כי הסיור הוא נדבך נוסף בפעילות המתמשכת של הוועד בארץ ובעולם: "הר הזיתים הוא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה ומהמורשת של העם היהודי. הפעילות למען שמירתו, פיתוחו והבטחת האפשרות של יהודים להגיע אליו בבטחה היא שליחותנו למען כלל יהדות הארץ והעולם. אנו מודים לח"כ אוהד טל ולכל השותפים ממשרדי הממשלה, ומהרשויות השונות, שממשיכים לעמוד לצד פעילותינו החשובה בהר הזיתים".

משה ברוס, נציג הוועד הבינלאומי בארץ ישראל, הוסיף: "בשנים האחרונות ניתן לראות בשטח את תוצאות העבודה המשותפת של הוועד הבינלאומי להגנה על הר הזיתים - עם כלל הגורמים השונים, יד ביד. המטרה שלנו היא להמשיך לקדם את הביטחון והפיתוח בהר הזיתים, להגדיל את מספר המבקרים ולהבטיח שכל יהודי יוכל להגיע למקום בבטחה ובכבוד".

בוועד ציינו כי הסיור והמפגש הם המשך ישיר לפעילות הנעשית מול משרדי הממשלה, עיריית ירושלים, הרל"י וגופי הביטחון לקידום תוכניות הפיתוח והשמירה בהר הזיתים. בין הפרויקטים שמקדם הוועד בשנים האחרונות נמצא גם מרכז המבקרים והמידע החדש ההולך ומוקם בימים אלה, לצד המשך הפעילות לשיפור הביטחון והנגישות.