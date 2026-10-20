על רקע הפקת הלקחים מהאירוע החריג בטיסת פליי דובאי, שבחסדי שמיים הסתיים ללא אסון, אירח מנכ"ל נמל התעופה בן גוריון, מר זוהר גפן, את הנהלת ארגון זק"א לסיור מקצועי במתחמי שדה התעופה.

בפתח הביקור בנתב"ג התקיים מפגש עבודה שבו הוצגה פעילות ארגון זק"א בתחומי החירום והסיוע באירועים מורכבים. מנכ"ל נתב"ג שיתף את המשתתפים בתובנות שעלו בעקבות האירוע החריג ובחשיבות התיאום בין הגופים השונים הפועלים בשעת חירום.

בהמשך נערך סיור מקצועי במתחמי השדה, שבמהלכו הוצגו בפני הנהלת זק"א דרכי הכניסה והיציאה בשעת חירום, החמ"לים וחדרי השליטה, לצד היכרות עם מערכי החירום והנהלים הנוגעים לפעילותם של גורמי הסיוע וההצלה.

בסיור השתתפו מנכ"ל זק"א הרב צבי חסיד, קמב"ץ הארגון יחיאל גולדמן, מנהל החטיבה הבינלאומית בזק"א ברוך נידאם, דובר הארגון ישראל חסיד, קצין הרכב ארז מדמון, ראשי צוותים ומתנדבים.

מנכ"ל זק"א, הרב צבי חסיד, הודה להנהלת נתב"ג על האירוח ועל שיתוף הפעולה ואמר: "אנו מודים למנכ"ל נמל התעופה ולהנהלת נתב"ג על האירוח החשוב ועל ההזדמנות להכיר מקרוב את מערכי החירום והשליטה. הניסיון שצברנו לאורך השנים מלמד שבשעת חירום, כאשר כל רגע עשוי להיות משמעותי, להיכרות המוקדמת בין הגופים ולתיאום דרכי הפעולה יש חשיבות רבה".

מנכ"ל נתב"ג, מר זוהר גפן, אמר: "שמחנו לארח את הנהלת זק"א ולהציג בפניה את מערכי החירום והשליטה בנתב"ג. שיתוף ידע והיכרות בין הגופים הם חלק חשוב מההיערכות לאירועים חריגים".

בתום הסיור סיכם הרב צבי חסיד , מנכ"ל זק"א: "הסיור הזה מאפשר לנו ללמוד את תנאי השטח, להכיר את הגורמים האחראים ולחזק את שיתוף הפעולה, כדי שאם חלילה נידרש לכך, נוכל לפעול במהירות, במקצועיות ובתיאום מלא. אנו תפילה שלא נידרש להתמודד עם אירועים קשים, ושהמפגשים הבאים בין הארגונים יהיו בשמחות ולצורכי למידה והיערכות בלבד".