רונן קלימי, שנפצע אנושות בקרבות בלבנון ביום ניווט בקורס מדריכי טיולים חרדים - צילום: ישראל שפירא 10 10 0:00 / 0:52 רונן קלימי, שנפצע אנושות בקרבות בלבנון ביום ניווט בקורס מדריכי טיולים חרדים ( צילום: ישראל שפירא )

חוקר ארץ ישראל והיסטוריון 'כיכר השבת' ישראל שפירא, המרכז את קורס מדריכי הטיולים החרדים של ארגון 'לשומרה', יזם מפגש מיוחד עם גיבור ישראל וחוקר ידיעת הארץ רונן קלימי, מחבר הספרים "נחלי רמת הגולן" ו"קניוני מדבר יהודה". קלימי נענה להזמנתו של שפירא והגיע להרצות בפני משתתפי הקורס במסגרת יום ניווט מעשי באזור מודיעין.

ביום י"ג בחשוון תשפ"ה (14 בנובמבר 2024), כמפקד פלוגה ג' בגדוד 51 של גולני, לקח קלימי פיקוד לאחר נפילת סגן עברי דיקשטיין ז"ל, הסתער בראש הכוח ונפצע אנושות. כיום הוא נכה צה"ל, אך ממשיך להעביר את אהבת הארץ ואת הידע שצבר לדור הבא. את ספרו החדש, "נחלי רמת הגולן", כתב לפני שנים ושמר במגירה. לאחר פציעתו דחק בו חוקר הארץ מנחם מרקוס להשלים את הספר, וליאור אנמר נרתם להמשך הסקר בשטח, כשקלימי כבר לא יכול היה לעשות זאת בעצמו.

רונן קלימי, שנפצע אנושות בקרבות בלבנון ביום ניווט בקורס מדריכי טיולים חרדים ( צילום: ישראל שפירא )

רונן קלימי, שנפצע אנושות בקרבות בלבנון ביום ניווט בקורס מדריכי טיולים חרדים ( צילום: ישראל שפירא )

רונן קלימי, שנפצע אנושות בקרבות בלבנון ביום ניווט בקורס מדריכי טיולים חרדים ( צילום: ישראל שפירא )

במהלך המפגש למדו המשתתפים מקלימי כיצד לקרוא מפה ונוף, וקיבלו ממנו סקירה גיאוגרפית על אזור מודיעין.

יום הניווט הוא חלק מקורס מדריכי הטיולים של 'לשומרה', שבמסגרתו משלב שפירא בין לימודי ידיעת הארץ לבין התנסות מעשית במיומנויות שטח, ובהן ניווט, הדלקת אש, ליקוט צמחי בר ובישולי שטח.

רונן קלימי, שנפצע אנושות בקרבות בלבנון ביום ניווט בקורס מדריכי טיולים חרדים ( צילום: ישראל שפירא )

רונן קלימי, שנפצע אנושות בקרבות בלבנון ביום ניווט בקורס מדריכי טיולים חרדים ( צילום: ישראל שפירא )

ספרו החדש של קלימי הוא ככל הנראה ספרו השני והאחרון שבו יסקור את נופי ארץ ישראל, שכן בעקבות פציעתו לא יוכל עוד לצאת למסעות החקר בקניוני הבזלת בגולן ובנחלי המדבר.

הקורס מתקיים מטעם ארגון 'לשומרה' ובית הספר לתיירות באוניברסיטת חיפה, ומוכר על ידי משרד החינוך.