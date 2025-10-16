כיכר השבת
בשכונה החרדית בירושלים: תינוקת נפלה לדלי מים ופונתה במצב אנוש

ילדה בת שנה וחצי טבעה בדלי מים בביתה שבשכונת מאה שערים החרדית בירושלים, ופונתה בידי חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה לבית החולים - כשמצבה מוגדר אנוש (בארץ)

הזירה בירושלים (צילום: דוברות איחוד הצלה)

תינוקת קטנה, בת שנה וחצי, ממשפחה חרדית בירושלים, פונתה היום (חמישי) בשעות אחר הצהרים לבית החולים הדסה הר הצופים במצב אנוש - לאחר שנפלה לתוך דלי מים בביתה.

זה קרה בשכונת מאה שערים בירושלים. הילדה כאמור נפלה לתוך דלי מים בביתה וטבעה בדלי. היא איבדה את הכרתה כתוצאה מכך ולא נשמה.

חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א הגיעו במהירות לזירה, לאחר שהוזעקו, ופתחו בפעולות החייאה ראשונות, בסיומן פונתה לבית החולים. מצבה כאמור אנוש.

יוסף חיים גבאי, אליהו לפידות ויעקב בולג חובשים באיחוד הצלה סיפרו: "שהגענו למקום הבחנו בילדה כשהיא ללא הכרה ולא נושמת לאחר שלדברי המשפחה נמצאה בתוך דלי מים. ביצענו בה פעולות החייאה ממושכות והיא פונתה בניידת טיפול נמרץ בליווי רופא איחוד הצלה ד"ר דניאל שקרגי לבית החולים תוך כדי המשך פעולות החייאה כשמצבה מוגדר אנוש".

פרמדיק מד"א משה יונה שומן וחובש רפואת חירום במד"א דניאל אליקים, סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו תינוקת מחוסרת הכרה לאחר שטבעה. בני המשפחה סיפרו לנו שמשו אותה מהמים. מיד התחלנו בביצוע בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותה לבית החולים תוך כדי המשך ביצוע פעולות החייאה".

