ברשות האוכלוסין וההגירה, הוציאו לפני זמן קצר (מוצ"ש) הודעה, לפיה שני תיירים שהגיעו לישראל יורחקו ממנה עוד הלילה.
מדובר בשני תיירים, אירי בשנות ה-50 לחייו ואמריקאי בשנות ה-30 לחייו, נעצרו בימים האחרונים באזור יהודה ושומרון לאחר שתקפו אזרח ישראלי.
שניהם נכנסו לישראל בחודש האחרון, באשרת תייר. לזמן קצוב. במבצע משותף עם משטרת ישראל, השניים הועברו לידי מינהל אכיפה וזרים ברשות האוכלוסין וההגירה.
לשניים נערך שימוע בפני ממונה ביקורת גבולות בשפתם, לאחר שהפרו את תנאי האשרה שבידם והפרו את החוק.
מרשות האוכלוסין נמסר: "מינהל אכיפה וזרים, באמצעות זרוע ההרחקה, ירחיק את השניים כבר הלילה למדינותיהם".
