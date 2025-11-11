החופשה שהפכה לסיוט: משפחת הלוחם תקבל פיצוי מסוכנות הנסיעות

שופטת בבית משפט לתביעות קטנות בתל אביב הטיל על סוכנות נסיעות תשלום פיצוי של עשרת אלפים שקלים, כולל הוצאות, למשפחה ישראלית שהזמינה דרכם חופשה משפחתית לפני כמעט שנה.

התביעה הוגשה, לפי הדיווח ב'מעריב', בעקבות חופשה של המשפחה בפראג. מדובר במשפחה שבה האב שירת במשך תקופה ממושכת במילואים, והיא רצתה לצאת ולהתאוורר במדינה האירופית.

היא הזמינה דרך סוכנות הידיעות חבילה שכללה טיסות ולינה במלון בדירוג 3 כוכבים עם ארוחת בוקר. המחיר ששילמו עמד על 2,995 דולר.

במהלך ההזמנה קיבלה המשפחה הודעה כי הזמנת המלון לא הושלמה. כעבור יומיים נאמר לו מסוכנות הידיעות כי המלון שביקש להזמין כבר אינו זמין לאותם תאריכים.

אב המשפחה, כאמור לוחם במילואים, רצה לדעת בהקדם מה סטטוס ההזמנה. סוכנות הנסיעות הציעה לו לפי הדיווח שלושה מלונות חלופיים.

הוא קיבל קישור עם המלונות והתבקש לבחור את אחד מהם. אלא שהקישור לא נפתח לו והוא עשה בדיקה בגוגל לפי שמות המלונות שנמסרו לו. לבסוף בחר באחת המלונות.

אלא שהוא התבלבל. הוא לא שם לב שבטעות הזמין מלון בעל שם דומה למלון שהוצע לו - מלון בעל דירוג נמוך משמעותית מהמלון שביקש.

הוא שם לב להבדלים בין הכתובות ותהה על כך אצל סוכנות הידיעות. אלו הרגיעו אותו כי מדובר בכתובת זהה וכי אין לו ממה לחשוש.

בפועל, כשהגיע למקום, הבין את הברוך שאליו נקלע. זה לא היה בית מלון, לטענתו, אלא בקושי אכסניה, בלי ניקוי חדרים, בלי החלפת מגבות, ובכלל מקום עם תחזוקה ירודה.

בכתב התביעה הוא סיפר כי ביום השני לשהייתו במקום הודיעו להם שאין ארוחת בוקר והביאו להם במקום ארוחה פרוסות לחם. כך דווח ב'מעריב'.

כאמור, הוא תבע את סוכנות הידיעות. זו הגיבה כי היא רק מתווכנת וכי אין לה אחריות על ספק השירות. הם הוסיפו שבמקרה הנוכחי הם הציעו למזמין מלונות חלופיים והוא בחר באחד מהם, אלא שהקישור שנשלח אליו לא נפתח לו - כי רק סוכנים יכולים להיכנס אליו עם שם וסיסמה - ולכן הוא מצא באינטרנט מלון עם שם זהה ואותו ביקש להזמין.

בבית המשפט, כאמור, לא התרשמו, והטילו על סוכנות הידיעות תשום פיצוי. השופטת טענה שסוכנות הידיעות היא האחראית להזמנה והוסיפה שבמקרה הנוכחי הסוכנות גם לא עשתה גילוי נאות מספיק, כשהעבירה למזמין רק את שם המלון ללא כל פירוט.

כפי שצוין, הסוכנות תפצה את המשפחה בעשרת אלפים שקלים. זהו 70% מהנזק. היתר מוטל לפי בית המשפט על ספק החבילה.