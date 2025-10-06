נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הלילה כי הוא מצפה להשלמת השלב הראשון בתוכנית לסיום המלחמה בעזה כבר השבוע, וקרא לכל הצדדים המעורבים "לפעול במהירות" על מנת למנוע הסלמה.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית שבבעלותו, Truth Social, כתב טראמפ: "בסוף השבוע הזה נערכו דיונים חיוביים מאוד עם חמאס ומדינות מכל רחבי העולם – ערביות, מוסלמיות ואחרות – כדי לשחרר את בני הערובה, לסיים את המלחמה בעזה, אבל חשוב מכך – סוף סוף לחפש שלום במזרח התיכון".

טראמפ דיווח כי "השיחות היו מוצלחות מאוד והתקדמו במהירות". לקראת השיחות שייפתחו היום במצרים, כתב נשיא ארה"ב: "הצוותים הטכניים ייפגשו שוב ביום שני במצרים כדי לעבוד ולהבהיר את הפרטים הסופיים".

"נאמר לי שהשלב הראשון אמור להסתיים השבוע, ואני מבקש מכולם לפעול במהירות. אמשיך לעקוב אחר הסכסוך בן מאות השנים הזה".

הוא הזהיר, כדרכו, בנחרצות: "הזמן הוא חיוני – אחרת תפרוץ שפיכות דמים אדירה, משהו שאף אחד לא רוצה לראות".

טראמפ הדגיש כי שליחיו המיוחדים, סטיב ויטקוף וחתנו ג'ארד קושנר, יגיעו בהמשך השבוע לשארם א-שייח' כדי לפקח מקרוב על השיחות. גם השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר צפוי להצטרף למשלחת הישראלית בהתאם להתפתחויות.

לפי גורמים אמריקניים, טראמפ וצוותו מפעילים לחץ כבד על ישראל ועל חמאס להאיץ את יישום ההבנות שהושגו עד כה. על פי הדיווחים, כ-90% מפרטי העסקה כבר סגורים, אך נותרו פערים בסוגיות הנוגעות להיקף נסיגת צה"ל והיקף שחרור המחבלים הפלסטינים.

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר לרשת ABC: "אנחנו מקווים שזה יושלם במהירות רבה, בתחילת השבוע הזה. מי יודע את לוח הזמנים, אבל זה לא יכול לקחת שבועות או אפילו ימים רבים. אם זה לא יקרה – כל העסקה עלולה להיות בסכנה. זה חייב לקרות מהר מאוד, למען בני הערובה והמשפחות שלהם".

השלב הראשון בתוכנית טראמפ כולל הפסקת לחימה מיידית, נסיגה ישראלית הדרגתית לקו הצהוב שעל המפה שהציג הנשיא, שחרור כלל החטופים תוך 72 שעות, ושחרור מקביל של מאות מחבלים פלסטינים. במקביל תוגבר הזרמת הסיוע ההומניטרי לעזה ותתחיל עבודת שיקום בפיקוח בינלאומי.

ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך שלשום על התקדמות המגעים אך הבהיר כי "לא יכול להבטיח שחמאס ישחרר את כל החטופים".