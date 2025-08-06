כיכר השבת
בכיר אמריקני: הסרטון המזעזע של החטופים שכנע את הנשיא טראמפ

בכיר אמריקני חושף: סרטון החטוף אביתר דוד השפיע עמוקות על טראמפ והוביל בין היתר להחלטתו לא להתערב בהחלטה הישראלית על הרחבת הפעילות הצבאית בעזה ולא לבלום אותה (מלחמה)

אביתר דוד בסרטון שפורסם

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא מתכוון לבלום החלטה ישראלית על הרחבת הפעולה הצבאית ב, ולמעשה נותן לישראל חופש פעולה נרחב מבלי להתערב. כך מדווח הערב (רביעי) ברד רביד בחדשות 12.

רביד ציטט בכירים אמריקנים הסבורים כך, כאשר לדבריהם אחד מהדברים שהשפיעו במיוחד בימים האחרונים על עמדת בנושא הוא הסרטון שפרסם חמאס בסוף השבוע מהחטוף אביתר דוד, שבו נראה רזה מאוד ואף כורה לעצמו קבר.

"הנשיא התרגש מאוד מהסרטון של אביתר דוד", ציטט רביד בכיר אמריקני. "זה שכנע אותו לתת לישראל יותר מרחב פעולה לבצע צעדים צבאיים נוספים בעזה".

לדברי רביד, אותו בכיר אומר מנגד שארצות הברית לא תומכת בשום מהלך סיפוח ישראלי בעזה בשלב הזה.

הקבינט המדיני ביטחוני צפוי להתכנס מחר, יום חמישי, בשעת ערב, לדיון ארוך שצפוי להכריע בשאלת המשך דרכה של ישראל - נוכח אי התקדמות המגעים לשחרור חטופים מול ארגון הטרור חמאס.

לפי שעה, נראה כי הכיוון שאליו צועדת הממשלה, ונתניהו דוחף לכך לפי הדיווחים, הוא כיבוש רצועת עזה. יחד עם זאת, כאמור, טרם התקבלה החלטה סופית.

התכנית העומדת על הפרק מדברת על תמרון של בין 4 ל-6 אוגדות במשך מספר חודשים - במטרה לכבוש את העיר עזה, בצפון הרצועה, ואת מחנות המרכז. בנוסף הכוונה היא לדחוק את האוכלוסייה דרומה כדי לעודד יציאה מהרצועה. הפרטים מתפרסמים באישור הצנזורה.

יצויין כי לפי דיווחים הרמטכ"ל איל זמיר מביע התנגדות לתכנית, בין היתר בשל העובדה כי יש בה סיכון לחיי החטופים. ההערכה היא כי הקבינט יקבל ויכריע ברוב קולות כל הצעה שנתניהו יביא לשולחן.

אין מה להכריע, רק לכבוש את כל הרצועה, הגיע זמן האמת.
חיים אליעזר
מה הסרטונים ממחישים? שהם בקייטנה??? וניתן לתת להם להמשיך בקייטנה עד שחמאס יסכים לעסקה???? נראה כי האחריות לחייהם נלקחה מאיתנו ע"י כל העולם??!! :(
האם לא לעשות כלום???
בושה וחרפה במקום להיענות לדרישות חמאס ולשחרר כבר את החטופים האומללים ולדחות למחר את השמדת עזה וחמאס, פשוט נותנים לחטופים למות ולסבול כי כמובן אי אפשר להילחם ביום אחר וחייבים עכשיו. דרעי יזכר לדיראון עולם.
אהרן

