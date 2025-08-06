בכיר אמריקני: הסרטון המזעזע של החטופים שכנע את הנשיא טראמפ

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא מתכוון לבלום החלטה ישראלית על הרחבת הפעולה הצבאית בעזה, ולמעשה נותן לישראל חופש פעולה נרחב מבלי להתערב. כך מדווח הערב (רביעי) ברד רביד בחדשות 12.

רביד ציטט בכירים אמריקנים הסבורים כך, כאשר לדבריהם אחד מהדברים שהשפיעו במיוחד בימים האחרונים על עמדת טראמפ בנושא הוא הסרטון שפרסם חמאס בסוף השבוע מהחטוף אביתר דוד, שבו נראה רזה מאוד ואף כורה לעצמו קבר.

"הנשיא התרגש מאוד מהסרטון של אביתר דוד", ציטט רביד בכיר אמריקני. "זה שכנע אותו לתת לישראל יותר מרחב פעולה לבצע צעדים צבאיים נוספים בעזה".

לדברי רביד, אותו בכיר אומר מנגד שארצות הברית לא תומכת בשום מהלך סיפוח ישראלי בעזה בשלב הזה.

הקבינט המדיני ביטחוני צפוי להתכנס מחר, יום חמישי, בשעת ערב, לדיון ארוך שצפוי להכריע בשאלת המשך דרכה של ישראל - נוכח אי התקדמות המגעים לשחרור חטופים מול ארגון הטרור חמאס.

לפי שעה, נראה כי הכיוון שאליו צועדת הממשלה, ונתניהו דוחף לכך לפי הדיווחים, הוא כיבוש רצועת עזה. יחד עם זאת, כאמור, טרם התקבלה החלטה סופית.

התכנית העומדת על הפרק מדברת על תמרון של בין 4 ל-6 אוגדות במשך מספר חודשים - במטרה לכבוש את העיר עזה, בצפון הרצועה, ואת מחנות המרכז. בנוסף הכוונה היא לדחוק את האוכלוסייה דרומה כדי לעודד יציאה מהרצועה. הפרטים מתפרסמים באישור הצנזורה.

יצויין כי לפי דיווחים הרמטכ"ל איל זמיר מביע התנגדות לתכנית, בין היתר בשל העובדה כי יש בה סיכון לחיי החטופים. ההערכה היא כי הקבינט יקבל ויכריע ברוב קולות כל הצעה שנתניהו יביא לשולחן.