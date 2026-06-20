שני ילדים בני 6 ו-8 נפצעו בשבת אחר הצהריים בתאונה ברחוב שדרות האמוראים ברמה ד' בבית שמש. הילדים רכבו יחד על בימבה כשבשלב מסוים התנגשו במדרכה ונחבלו.

כוחות החירום שהוזעקו למקום מסרו כי הילד הבכור, בן 8, סבל מחבלת ראש משמעותית ופונה במצב בינוני, בעוד אחיו הצעיר, בן 6, נפצע באורח קל. שני הילדים קיבלו טיפול רפואי ראשוני בזירה ופונו לבית החולים שערי צדק בירושלים.

הפראמדיק נתי בן שמעון והחובשים חנוך רווח ובנצי טכובר מ'צוות הצלה' תיארו: "כשהגענו למקום ראינו שני ילדים במצבי פציעה שונים לאחר שהתנגשו במדרכה במהלך רכיבה על בימבה. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א הענקנו סיוע רפואי ראשוני הכולל עצירת דימומים, קיבוע וחבישות".

תאונות דומות אינן נדירות בקרב ילדים הרוכבים על בימבות. לפני כשנה וחצי, אח ואחות בני 5 ו-8 נפצעו בנווה יעקב לאחר שאיבדו שליטה על בימבה והידרדרו לכביש, שם נפגעו מרכב. במקרה אחר, ילד בן 6 נחבל בראשו במהלך רכיבה על בימבה ונאלץ לעבור ניתוח מציל חיים בבית החולים רמב"ם.

יצוין כי לפני מספר שנים אף התריע משרד הכלכלה מפני שימוש בבימבה מסוימת שנמצאה כלא עומדת בתקן הבטיחות, לאחר שהתגלו בה ליקויים בחוזק העלולים לגרום להתמוטטות, וכן חריגה בקבוצת הפתאלאטים האסורים בצעצועים לילדים.