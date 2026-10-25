 דלג לתוכן הראשי
אירוע ביטחוני

מה הם חיפשו? שני גרמנים נעצרו מחוץ לכלא דמון עם תמונות של מתקני ביטחון

שני אזרחים גרמנים נעצרו הלילה מחוץ לכלא דמון • בטלפונים שלהם נמצאו צילומים של מתקנים ופעילות ביטחונית | נחקרים על ידי משטרה ושב"כ (בארץ)

דה
דניאל הרץ
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
האגף המיוחד לנאשמים בריגול למען איראן בכלא דמון (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

שני אזרחים גרמנים נעצרו הלילה (ראשון) מחוץ לבית הכלא דמון שבהר הכרמל, לאחר שנצפו מתעדים את הכניסה למתקן. בבדיקה שבוצעה בטלפונים הניידים של החשודים, נמצאו צילומים של מתקנים ופעילות ביטחונית.

השניים נעצרו מחוץ לבית הכלא שמשמש לכליאת אסירים ביטחוניים, ונמצאים בחקירת משטרה ושב"כ. הם יובאו בהמשך בפני שופט לצורך דיון בהארכת מעצרם.

בית הכלא דמון ממוקם בהר הכרמל ומשמש לכליאת אסירים ביטחוניים. בשנים האחרונות הוקם במקום אגף ייעודי בו כלואים עשרות נאשמים בריגול למען איראן. האסירים נמצאים במעקב מתמיד דרך מצלמות שהותקנו בתאים, שוהים בין גדרות הברזל ללא שיחות וללא ביקורים.

כלא דמון זכה לתשומת לב ציבורית בעבר בשל אירועים חריגים שהתרחשו בו. ב-2017 דיווח מפקד הכלא דאז, גונדר משנה יורם עדי, על ארבע מחבלות שעברו טקס גירוש שדים מוסלמי לאחר שהתלוננו שנכנס בהן שד והחלו להתנהג באופן מוזר.

נסיבות המעצר של שני האזרחים הגרמנים טרם הובהרו במלואן, והחקירה נמשכת. גורמי הביטחון בוחנים את הממצאים שנמצאו בטלפונים הניידים ואת מטרת שהייתם של החשודים באזור המתקן הביטחוני.
איראןשב"כגרמניהריגולכלא דמוןאיראן

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיומזג אווירזמני היוםאודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר