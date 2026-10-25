שני אזרחים גרמנים נעצרו הלילה (ראשון) מחוץ לבית הכלא דמון שבהר הכרמל, לאחר שנצפו מתעדים את הכניסה למתקן. בבדיקה שבוצעה בטלפונים הניידים של החשודים, נמצאו צילומים של מתקנים ופעילות ביטחונית.
השניים נעצרו מחוץ לבית הכלא שמשמש לכליאת אסירים ביטחוניים, ונמצאים בחקירת משטרה ושב"כ. הם יובאו בהמשך בפני שופט לצורך דיון בהארכת מעצרם.
בית הכלא דמון ממוקם בהר הכרמל ומשמש לכליאת אסירים ביטחוניים. בשנים האחרונות הוקם במקום אגף ייעודי בו כלואים עשרות נאשמים בריגול למען איראן. האסירים נמצאים במעקב מתמיד דרך מצלמות שהותקנו בתאים, שוהים בין גדרות הברזל ללא שיחות וללא ביקורים.
כלא דמון זכה לתשומת לב ציבורית בעבר בשל אירועים חריגים שהתרחשו בו. ב-2017 דיווח מפקד הכלא דאז, גונדר משנה יורם עדי, על ארבע מחבלות שעברו טקס גירוש שדים מוסלמי לאחר שהתלוננו שנכנס בהן שד והחלו להתנהג באופן מוזר.
נסיבות המעצר של שני האזרחים הגרמנים טרם הובהרו במלואן, והחקירה נמשכת. גורמי הביטחון בוחנים את הממצאים שנמצאו בטלפונים הניידים ואת מטרת שהייתם של החשודים באזור המתקן הביטחוני.