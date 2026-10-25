האגף המיוחד לנאשמים בריגול למען איראן בכלא דמון ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

שני אזרחים גרמנים נעצרו הלילה (ראשון) מחוץ לבית הכלא דמון שבהר הכרמל, לאחר שנצפו מתעדים את הכניסה למתקן. בבדיקה שבוצעה בטלפונים הניידים של החשודים, נמצאו צילומים של מתקנים ופעילות ביטחונית.