שגריר ישראל באיחוד האמירויות הערביות יוסי שלי הסיר מחשבונו ברשת החברתית X את תמונתו עטור בתפילין, אותה פרסם בערב שבת. זאת ברקע ביקורת נגדו מצד גורמי ביטחון שהאשימו אותו כי מדובר בעבירה חמורה על נהלי הביטחון.

בתמונה נראה השגריר הישראלי עם טיפה לבנה ועטור בתפילין. הוא פרסם את התמונה ביום שישי וכתב: "היום באבו דאבי, יש לי הזכות להתפלל לשובם בשלום של כל החטופים, לשלומם של חיילנו האמיצים ולשלום וביטחון ברחבי האזור כולו".

אלא שהתמונה, כך דיווח היום (שבת) סלומיאן מסוודה בכאן 11, עלולה לחשוף את מיקומה של השגרירות הישראלית ואגב כך לחשוף את השגרירות לאיומים כגון איום רחפנים.

לפי הדיווח של מסוודה, גורמי ביטחון אמרו כי מדובר בעבירה חמורה, ברקע ההתראות הקיימות לביצוע פיגועים מצד גורמי טרור איראנים נגד ישראלים באמירויות. גם באיחוד האמירויות, כך דווח, כעסו על פרסום התמונה. כאמור, לאור דרישת מערכת הביטחון - התמונה הוסרה.