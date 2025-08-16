כיכר השבת
נאלץ להסיר

זעם באמירויות: שגריר ישראל הצטלם עם תפילין וביצע "עבירה חמורה"

תמונה שפרסם שגריר ישראל באמירויות יוסי שלי ביום שישי, ובה נראה עטור בתפילין, עוררה ביקורת מצד גורמי ביטחון - שאמרו כי מדובר בעבירה חומרה על נוהלי הביטחון, בשל העובדה כי התיעוד יכול לתת מידע על מיקום השגרירות בתקופה הרגישה (בעולם)

יוסי שלי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

שגריר ישראל באיחוד האמירויות הערביות יוסי שלי הסיר מחשבונו ברשת החברתית X את תמונתו עטור בתפילין, אותה פרסם בערב שבת. זאת ברקע ביקורת נגדו מצד גורמי ביטחון שהאשימו אותו כי מדובר בעבירה חמורה על נהלי הביטחון.

בתמונה נראה השגריר הישראלי עם טיפה לבנה ועטור בתפילין. הוא פרסם את התמונה ביום שישי וכתב: "היום באבו דאבי, יש לי הזכות להתפלל לשובם בשלום של כל החטופים, לשלומם של חיילנו האמיצים ולשלום וביטחון ברחבי האזור כולו".

אלא שהתמונה, כך דיווח היום (שבת) סלומיאן מסוודה בכאן 11, עלולה לחשוף את מיקומה של השגרירות הישראלית ואגב כך לחשוף את השגרירות לאיומים כגון איום רחפנים.

לפי הדיווח של מסוודה, גורמי ביטחון אמרו כי מדובר בעבירה חמורה, ברקע ההתראות הקיימות לביצוע פיגועים מצד גורמי טרור איראנים נגד ישראלים באמירויות. גם באיחוד האמירויות, כך דווח, כעסו על פרסום התמונה. כאמור, לאור דרישת מערכת הביטחון - התמונה הוסרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר