הטרור פחות קרוב

"יום היסטורי" | המבנה של אונר"א בירושלים נהרס; בן גביר ירד לשטח וזה מה שהוא אמר

המבנים של אונר"א בגבעת התחמושת בירושלים - נהרסו היום. מי שהגיע לפקח מקרוב על ההריסה ולציין כי מדובר ביום היסטורי, הוא השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר | צפו בדבריו (חדשות)

בן גביר במשרדי אונר"א

לאחר זמן רב של מאבק, הבוקר (שני) זה קרה ומשרדי אונר"א הסמוכים למזרח נהרסו בידי כוחות הביטחון

מאז פרוץ מלחמת ״חרבות ברזל״ נחשפו ממצאים חמורים המעידים על קשרים עמוקים בין אונר״א לבין ארגון ה חמאס, לרבות מעורבות ישירה של פעילי הארגון בטבח ה-7 באוקטובר, וכן שימוש בתשתיות של אונר״א לצורכי טרור.

ברצועת עזה ובאזורים נוספים אותרו מנהרות ותשתיות טרור מתחת למבנים השייכים לארגון ולכן התקבלה החלטה בישראל להרוס את מבני אונר"א.

הריסת המבנים (צילום: דוברות המשטרה)

השר לביטחון לאומי , הגיע הבוקר לגבעת התחמושת בירושלים לחזק את כוחות משטרת ישראל, הפועלים לפינוי ולהריסת מתחם אונר״א במקום, כחלק מיישום המדיניות שהשר בן גביר מוביל להפסקת פעילות הארגון בשטחי המדינה.

לאחר הסיור אמר בן גביר: ״זה יום היסטורי, זה יום חג וזה יום חשוב מאוד למשילות בירושלים. במשך שנים התומכי טרור האלה היו כאן, והיום תומכי הטרור האלה מסולקים מכאן עם כל מה שהם בנו כאן, זה מה שיעשה לכל תומך טרור".

דבריו של בן גביר

