בן גביר במשרדי אונר"א

לאחר זמן רב של מאבק, הבוקר (שני) זה קרה ומשרדי אונר"א הסמוכים למזרח ירושלים נהרסו בידי כוחות הביטחון

מאז פרוץ מלחמת ״חרבות ברזל״ נחשפו ממצאים חמורים המעידים על קשרים עמוקים בין אונר״א לבין ארגון הטרור חמאס, לרבות מעורבות ישירה של פעילי הארגון בטבח ה-7 באוקטובר, וכן שימוש בתשתיות של אונר״א לצורכי טרור. ברצועת עזה ובאזורים נוספים אותרו מנהרות ותשתיות טרור מתחת למבנים השייכים לארגון ולכן התקבלה החלטה בישראל להרוס את מבני אונר"א.

הריסת המבנים ( צילום: דוברות המשטרה )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הגיע הבוקר לגבעת התחמושת בירושלים לחזק את כוחות משטרת ישראל, הפועלים לפינוי ולהריסת מתחם אונר״א במקום, כחלק מיישום המדיניות שהשר בן גביר מוביל להפסקת פעילות הארגון בשטחי המדינה.

לאחר הסיור אמר בן גביר: ״זה יום היסטורי, זה יום חג וזה יום חשוב מאוד למשילות בירושלים. במשך שנים התומכי טרור האלה היו כאן, והיום תומכי הטרור האלה מסולקים מכאן עם כל מה שהם בנו כאן, זה מה שיעשה לכל תומך טרור".