על רקע החשש הכבד בירושלים מפני חתימה על הסכם רופף ובעייתי עם איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש (חמישי) דיון ביטחוני מיוחד בבסיס הקריה בתל אביב, שהוקדש כולו לסוגיה האיראנית.

הדיון נערך לאחר שראש הממשלה שוחח בפעם השנייה בתוך יומיים עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.

ירון אברהם דיווח בחדשות 12 כי בישראל מבינים כי נכון לעכשיו קיימות עדיין מחלוקות משמעותיות בין ארה"ב לאיראן, המתמקדות בשלושה סעיפים מרכזיים: עתיד תוכנית הגרעין עצמה, קצב הסרת הסנקציות הכלכליות שהוטלו על טהרן, וסוגיית הפיצויים שאיראן דורשת לקבל – דרישה שמעוררת זעם רב בממשל האמריקני.

בתוך כך, גורמי ביון מערביים מצביעים על קשר ישיר בין המגעים הדיפלומטיים לבין ההתנהלות האיראנית בשטח. להערכתם, ההחלטה של איראן שלא להגיב אמש – לא מבחינה צבאית ואף לא בהצהרות פומביות – על חיסולו של מפקד כוח רדואן בחיזבאללה, אחמד עאלב בלוט, בתקיפת חיל האוויר בדאחיה שבביירות, אינה מקרית.

לפי הדיווח, במודיעין המערבי סבורים כי טהרן מעוניינת לתת סיכוי אמיתי להסכם שעשוי להביא לסיום המלחמה במזרח התיכון, ולכן היא בוחרת להבליג.

ביממות האחרונות נערך דיון סגור בדרג המדיני, בו הביעו בכירים במערכת הביטחון דאגה עמוקה מהאפשרות שלאחר חתימת "הסכם מסגרת" בין ארה"ב לאיראן, שפרטיו הסופיים אמורים להתגבש בתוך כחודש, טהרן תנצל את המצב כדי להתל באמריקנים.

"הסכם כזה לא נחתם עם אמירות כלליות אלא דווקא עם דקויות, פרטים טכניים, תהליכים, לוחות זמנים, דרכי פיקוח וכדומה", הבהירו הבכירים. "בלי ירידה לקוצו של יוד בכל אחד מהסעיפים, האיראנים יוכלו למצוא נתיבים קלים לדריסת רגל מחודשת לגרעין".

בנוסף לסוגיית הגרעין, בישראל מוטרדים גם מתוכנית הטילים של איראן. בכיר ביטחוני התייחס לכך אמש וציין כי ירושלים מנסה להשפיע ככל הניתן גם בסוגיית הטילים הבליסטיים. עם זאת, הוא הודה כי "הסימנים הם שארצות הברית לא הולכת 'להתאבד' על הנושא הזה".

כעת, במערכת הביטחון נערכים לכל קשת התרחישים, כולל אפשרות שבה השיחות בין הצדדים יקרסו לחלוטין. עם זאת, ההבנה הנוכחית היא שהנתיב הדיפלומטי נותר מרכזי, ובישראל ממקדים את המאמצים בניסיון להשפיע ככל האפשר על הפרמטרים שיעצבו את ההסכם הסופי מול טהרן.