סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, צפוי להגיע הבוקר (שלישי) לישראל – בביקור ראשון מאז כניסתו לתפקיד. על פי התכנון, ואנס יצפה במתרחש ברצועת עזה באמצעות מסכים מהקריה בתל אביב, לאחר שהוחלט כי לא ייכנס לשטח הרצועה מטעמי ביטחון.

מי שצפוי לקבל את פניו של סגן הנשיא בנתב"ג הוא סגן ראש הממשלה השר יריב לוין

ואנס, הנחשב לבעל השפעה מרכזית על מדיניות החוץ של הממשל, צפוי לעסוק בביקורו בסוגיות אזוריות ובראשן איראן, ביטחון האזור והסכם הפסקת האש מול חמאס. בנוסף, הוא צפוי לבקר במפקדה האמריקאית בישראל, בה מוצבים כ-200 חיילים אמריקאים שתפקידם לפקח על יישום ההסכם בין הצדדים. תוכנן לו גם ביקור בכותל המערבי – אולם לפי גורמים מדיניים, ייתכן שהביקור יבוטל.

הביקור מתקיים על רקע שורת פגישות בין בכירים ישראלים לשליחי הממשל האמריקאי. אתמול נפגשו שליחי הנשיא דונלד טראמפ – סטיב וויטקוף וג’ארד קושנר – עם ראש הממשלה ועם בכירים בצה"ל, ובהם ראש אמ"ן האלוף שלומי בינדר וראש אגף התכנון האלוף אייל הראל. הפגישה התקיימה בקריה בתל אביב, באישור הדרג המדיני, ועסקה בהיערכות צה"ל לשלב הבא של יישום ההסכם מול חמאס.

במהלך הפגישה הוצגו נתונים על הפרות ההסכם מצד חמאס, וכן מידע מודיעיני על החטופים החללים. בנוסף, נדונו סוגיות הקשורות ל"היום שאחרי" בעזה ולתיאום ההדוק עם הממשל האמריקאי. גורמים ביטחוניים בישראל ציינו כי מטרת המפגש הייתה "לסגור קצוות" לקראת השלב השני של ההסכם, וכי השיח עם האמריקאים היה "טוב מאוד".