סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, צפוי להגיע הבוקר (שלישי) לישראל – בביקור ראשון מאז כניסתו לתפקיד. על פי התכנון, ואנס יצפה במתרחש ברצועת עזה באמצעות מסכים מהקריה בתל אביב, לאחר שהוחלט כי לא ייכנס לשטח הרצועה מטעמי ביטחון.
מי שצפוי לקבל את פניו של סגן הנשיא בנתב"ג הוא סגן ראש הממשלה השר יריב לוין
ואנס, הנחשב לבעל השפעה מרכזית על מדיניות החוץ של הממשל, צפוי לעסוק בביקורו בסוגיות אזוריות ובראשן איראן, ביטחון האזור והסכם הפסקת האש מול חמאס. בנוסף, הוא צפוי לבקר במפקדה האמריקאית בישראל, בה מוצבים כ-200 חיילים אמריקאים שתפקידם לפקח על יישום ההסכם בין הצדדים. תוכנן לו גם ביקור בכותל המערבי – אולם לפי גורמים מדיניים, ייתכן שהביקור יבוטל.
הביקור מתקיים על רקע שורת פגישות בין בכירים ישראלים לשליחי הממשל האמריקאי. אתמול נפגשו שליחי הנשיא דונלד טראמפ – סטיב וויטקוף וג’ארד קושנר – עם ראש הממשלה ועם בכירים בצה"ל, ובהם ראש אמ"ן האלוף שלומי בינדר וראש אגף התכנון האלוף אייל הראל. הפגישה התקיימה בקריה בתל אביב, באישור הדרג המדיני, ועסקה בהיערכות צה"ל לשלב הבא של יישום ההסכם מול חמאס.
במהלך הפגישה הוצגו נתונים על הפרות ההסכם מצד חמאס, וכן מידע מודיעיני על החטופים החללים. בנוסף, נדונו סוגיות הקשורות ל"היום שאחרי" בעזה ולתיאום ההדוק עם הממשל האמריקאי. גורמים ביטחוניים בישראל ציינו כי מטרת המפגש הייתה "לסגור קצוות" לקראת השלב השני של ההסכם, וכי השיח עם האמריקאים היה "טוב מאוד".
יום שלישי
- מהשעה 09:00 – ייסגר לתנועה כביש מספר 1 לכיוון דרום. מחלף דניאל ייחסם בכניסה לכביש 6 דרומה, עד מחלף קריית גת, וכן ייסגר כביש 35 לכיוון מערב עד הכניסה לאזור התעשייה.
- משעות הצהריים – ייסגר כביש 35 מצומת אזכור/אינטל לכיוון מזרח, וכן תיחסם העלייה לכביש 6 מצפון במחלף קריית גת ועד מחלף דניאל. מחלף דניאל ייסגר לתנועה בכביש 1 לכיוון מערב, ועד כביש 20 (איילון) צפונה, ועד מחלף השלום. מחלף השלום ייסגר לתנועה דרך צומת עזריאלי, רחוב קפלן ועד מתחם הקריה והרחובות הסמוכים.
- בשעות אחר הצהריים – ייסגרו רחוב קפלן, צומת עזריאלי, מחלף השלום, וכן כביש 20 דרומה ממחלף השלום ועד כביש 1 מזרחה, ועד גינות סחרוב.
יום חמישי
- החל משעות הבוקר: ייחסם לתנועה כביש מספר 1 לכיוון מערב ממחלף גינות סחרוב ועד נתב"ג.
- בירושלים, במהלך ימי הביקור, ייסגרו הרחובות:עזה, רמב"ן, הנשיא, אגרון, ז’בוטינסקי, דוד המלך, וכן העוטף של העיר העתיקה.
בהמשך השבוע צפוי להתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני – לראשונה מאז שאושרה עסקת החטופים – ברקע המתיחות מול חמאס, הלחץ האמריקאי והביקורים של בכירים מוושינגטון. גורמים בירושלים מציינים כי האמריקאים תומכים בעמדת ישראל בנוגע להפרות ההסכם, אך השפעתם על התהליכים המדיניים נותרת משמעותית.
0 תגובות