התיעוד המפליל: עוברת רכב אחרי רכב ומנקבת את הצמיגים בלי בושה

שוטרי מחוז חוף מתחנת זבולון במשטרת ישראל הצליחו בפעילות נחושה לחשוף את זהות החשודה בונדליזם סדרתי בחיפה ולהגיש כתב אישום כנגדה. כך מסרה היום (ראשון) המשטרה, וחשפה תיעוד מרגעי הונדליזם.

מדובר בתושבת חיפה בת 34, שעל פי החשד ניקבה עשרות צמיגים של כלי רכב בשכונת קריית שמואל בעיר. עם סיום החקירה, אחרי שנעצרה בפעילות המשטרה, הוגש נגדה כתב אישום הכולל 22 תיקים, בגין פגיעה ברכוש.

"שוטרי מחוז חוף מתחנת זבולון ממשיכים לפעול בנחישות נגד עברייני הרכוש באשר הם, תוך פעילות נרחבת לסיכול פעילות עבריינית הפוגעת באזרח הנורמטיבי וברכושו", נמסר מהמשטרה.

החקירה בפרשה נפתחה לפני כשבועיים בתחנת זבולון, בעקבות דיווח שהתקבל על אודות ונדליזם לעשרות כלי רכב בשכונת קריית שמואל בחיפה - לאורך הרחובות קדושי השואה, שטרן ושפירא.

חוקרי התחנה ניהלו חקירה יסודית, שבמהלכה בוצעו פעולות חקירה רבות שהובילו לחשיפת זהותה של החשודה. שוטרי התחנה איתרו את החשודה ועצרו אותה לחקירה, שבסיומה נכלאה.

מעצרה של החשודה הוארך מעת לעת ועם סיום כלל פעולות החקירה, הצליחה המשטרה לגבש תשתית ראייתית נגד החשודה ולהוכיח את ביצוע העבירות. נגד החשודה הוגש באמצעות שלוחת התביעות כתב אישום בבית המשפט.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות כלפי עברייני רכוש הפוגעים בביטחונו ובאורח חייו של הציבור הנורמטיבי", נמסר מהמשטרה.