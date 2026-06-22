מבצע חילוץ מורכב התרחש היום (שני) בשעות הבוקר המוקדמות באזור חמת גדר שבגולן, לאחר שרכב מסחרי התדרדר לעומק תעלת ניקוז במדרון ההר. הנהג, שנמצא במצב קשה מחוץ לרכב, חולץ בפעולה משותפת של לוחמי האש ויחידת 669 של חיל האוויר.

על פי הדיווחים שהתקבלו במוקד 102 של כבאות והצלה מחוז צפון, הרכב המסחרי התדרדר לעומק התעלה בצומת חמת גדר, מה שהקשה מאוד על הגישה אל הנהג. צוותי כיבוי מתחנת טבריה הוזנקו למקום במהירות, יחד עם כוחות יחידת 669 ומסוק חילוץ.

רשף מאיר אלבז, מפקד האירוע מטעם כבאות והצלה, תיאר את הפעולה המורכבת: "קיבלנו דיווח במוקד 102 של מחוז צפון על רכב מסחרי שהתדרדר לעומק המדרון בצומת חמת גדר. עם הגעת הצוותים למקום זיהינו את נהג הרכב כשהוא מחוץ למכונית במדרון ההר".

אלבז הוסיף כי "לוחמי האש יחד עם יחידת 669 וגורמי רפואה פעלו לחילוץ הפצוע, העלאתו בבטחה מהתוואי המורכב והעברתו להמשך טיפול רפואי". הפינוי בוצע באמצעות מסוק של יחידת 669, שנחת בסמוך לזירה ופינה את הפצוע לבית חולים לקבלת טיפול רפואי.

אזור חמת גדר, הממוקם בדרום רמת הגולן סמוך לגבול הסורי, ידוע בשטחו ההררי והמאתגר. במהלך השנה האחרונה נרשמו באזור מספר אירועי חילוץ מורכבים בשל התנאים הטופוגרפיים הקשים והתעלות העמוקות.

כזכור, לפני מספר חודשים התרחש מבצע חילוץ דומה באזור, כאשר גור צבוע נפל לתעלת ניקוז סמוך לקו התפר וחולץ בידי פקחי רשות הטבע והגנים בשיתוף לוחמי מג"ב. גם אז הודגש הקושי הרב בפעילות חילוץ בשטח ההררי המורכב.

מצבו של הנהג שחולץ הבוקר מוגדר כקשה, והוא מקבל טיפול רפואי בבית החולים. נסיבות התדרדרות הרכב לתעלה נבדקות על ידי גורמי המשטרה.