פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד צעיר בן 21 תושב חדרה, לאחר שהצית מושב באוטובוס, גנב רכב, נמלט מהמשטרה, ופגע בכלי רכב ובשוטר.

מכתב האישום, שהגישה עו"ד מאיה גור לוי מפרקליטות מחוז מרכז, עולה כי בתחילת החודש, בשעות הערב המוקדמות, עלה הצעיר לאוטובוס בסמוך לצומת בית ליד במרכז הארץ.

עם הגעת האוטובוס לתחנה הסמוכה לתחנת הרכבת בנתניה, הצית הצעיר מושב הסמוך לדלת האחורית ונמלט מהמקום. כתוצאה מהמעשה החלה אש להתפשט במושב. כעבור זמן קצר הבחינה אחת מנוסעות האוטובוס באש, וביחד עם הנהג כיבתה אותה.

עוד עולה כי כשעה לאחר מכן הגיע הצעיר לתחנת דלק ונכנס לחנות הנוחות. במקביל הגיע רכב לתחנה ובו שתי מתלוננות, כאשר אחת מהן יצאה מהרכב לחנות, והשנייה נותרה לשבת במושב האחורי, בעוד הרכב מונע ודלת הנהג אינה נעולה.

הצעיר אשר בדיוק יצא מחנות הנוחות, הבחין ברכב, נכנס אליו והחל לנסוע במהירות לכיוון היציאה מהתחנה. כאשר שאלה אותו הנוסעת לפשר מעשיו, עצר הרץ את הרכב והורה לה לרדת ממנו, ולאחר מכן המשיך בנסיעה ברכב הגנוב. באותה עת התנהל מרדף משטרתי אחר הרכב על ידי שני שוטרים ברכב סמוי.

זמן קצר לאחר מכן הגיע הצעיר לתחנת דלק נוספת באזור ועצר ליד משאבות הדלק. רכב המשטרה נעצר לפני הרכב הגנוב וחסם את נתיב נסיעתו. בניסיון להימלט החל הצעיר הגנב לנסוע במהירות לאחור, כשדלת הנהג פתוחה, ובנהיגתו הנמהרת והרשלנית פגע בשני כלי רכב שעמדו מאחוריו, שבהם שהו גם עוברי אורח.

בהמשך פתח בנסיעה מהירה קדימה, ובמהלך ניסיונות השוטרים להתחמק מפגיעת הרכב, נפגע אחד מהם ברגלו ונגרם נזק גם לרכב המשטרה. הצעיר נמלט מהמקום והותיר את הרכב בתחנת דלק אחרת באזור.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים ציינה עו"ד גור לוי, בהתייחס למעשה ההצתה באוטובוס: "מעשה ההצתה באוטובוס טומן בחובו סכנת חיים ממשית לכל נוסעי האוטובוס ולאנשים נוספים בקרבת תחנת הרכבת, ומהווה סיכון ברור לביטחון הציבור. רק בשל ערנות יוצאת דופן של נוסעת שהבחינה באש בשלב הראשוני – נמנע אסון רב נפגעים".

לנאשם יוחסו עבירות של הצתה, גניבת רכב, נהיגה ברכב בדרך נמהרת או רשלנית שיש בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו חבלה, חבלה במזיד לרכב, הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו ותקיפה הגורמת חבלה ממשית, לאחר שתקף עציר שהוחזק עמו באותו תא מעצר.