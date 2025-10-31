כיכר השבת
שוד אלים: גבר תקף אישה ולקח לה את התיק; הוגש נגדו כתב אישום

כתב אישום הוגש נגד גבר שתקף ושדד אישה בת 54 בלב תל אביב | שוטרי תחנת שר"ת פענחו במהירות את האירוע שאירע ברחוב לוינסקי; החשוד בן ה־29 נעצר זמן קצר לאחר המעשה (בארץ)

(צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי תחנת שר"ת במרחב איילון פענחו אירוע חמור של תקיפה ושוד תיק מאישה בת 54, שאירע בתאריך 22 באוקטובר ברחוב לוינסקי בתל אביב. אתמול (חמישי), עם סיום החקירה, הוגש נגד החשוד כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

על פי החקירה, סמוך לשעה 05:00 לפנות בוקר התקבל דיווח במשטרה על שוד אלים. האישה סיפרה ל כי גבר תקף אותה, משך ממנה בכוח את התיק, הפיל אותה על הרצפה, גרר אותה – ונמלט מהמקום.

שוטרי סיור מתחנת שר"ת, בסיוע ובהכוונה של תצפיתני מוקד 110 של מחוז תל אביב, הצליחו בתוך זמן קצר לאתר את החשוד שנמלט ואת התיק שנשדד. החשוד, בן 29, נעצר והועבר לחקירה בתחנת שר"ת, והתיק שנתפס הועבר לבדיקה.

במהלך החקירה אספו חוקרי המשטרה ראיות הקושרות את החשוד למעשים. מעצרו הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בתל אביב, ואתמול, בתום החקירה, הגישה יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.

(צילום: דוברות המשטרה)

