זו הסיבה שבחרו בו?

שני תושבי כפר כנא נעצרו לאחר שצילמו ברובע היהודי את בית אימו של השר

שני תושבי כפר כנא - מהצפון, עלו לירושלים, כדי לצלם את בית אמו של השר יצחק וסרלאוף ברובע היהודי בירושלים, השניים נעצרו ובתגובת השר ניתן להבין מדוע בחרו דווקא בו (חדשות)

מעצר | ארכיון (צילום: דוברות שירות בתי הסוהר)

שני תושבי כפר כנא נעצרו, לאחר שערכו בוק צילומים לבית משפחת וסרלאוף ברובע היהודי בירושלים, בית אמו של - יום לפני שהשר הגיע לביתה.

האירוע התרחש לאחר שעובר אורח ערני הבחין בחשודים כשהם בוחנים את המעברים ואת דרכי הגישה לבית. הם נצפו, כאמור, כשהם מצלמים את הבית מכמה כיוונים.

אותו אזרח ערני הזעיק את , והמידע הועבר גם ליחידת האבטחה של משרד הנגב והגליל ולשירות הביטחון הכללי. המשטרה פיענחה את זהות החשודים מכפר כנא, שנעצרו לחקירה בתחילת השבוע.

כזכור, בחודש אפריל האחרון נשלחה לשר וסרלאוף מעטפה חשודה, כשהשולח מיען אותה לכתובת בית אמו של השר. המעטפה הכילה מכתב איומים.

השר יצחק וסרלאוף: ״מי שמנסה לאיים עליי או על משפחתי צריך לדעת דבר אחד פשוט: זה לא ירתיע אותי. אני אמשיך לפעול בלי פחד למען תושבי הנגב והגליל ולמען אזרחי ישראל. אני מודה לשב״כ, משטרת ישראל וליחידת האבטחה של משרדי על פעילותם הנחושה״.

