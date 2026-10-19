הודעה חריגה לתושבי היישוב החרדי: חובה להרתיח את המים

הודעה חריגה ודחופה של משרד הבריאות לתושבי כפר חב"ד: בעקבות קבלת תוצאות בדיקה חריגות מדיגום מים שנערך ביישוב, הוחלט להטיל חובה מיידית על הרתחת המים לפני כל שימוש לשתייה, לבישול, להכנת תרופות ולצחצוח שיניים.

במשרד הבריאות מבהירים כי ניתן להמשיך להשתמש במים כרגיל לצרכי רחצה וסניטציה. ההנחיה נכנסה לתוקף באופן מיידי ותישאר בתוקפה עד להודעה חדשה, לאחר שייערכו בדיקות חוזרות ויציבות באיכות המים.

מה גרם להתראה?

ההודעה מגיעה בעקבות דיגום שגרתי או ממוקד שבוצעו ביישוב, שבו התגלו חריגות שמצריכות זהירות מוגברת. משרד הבריאות נוהג להוציא הנחיות כאלה כאשר יש חשש לזיהום מיקרוביאלי או כימי שעלול לסכן את בריאות הציבור, במיוחד בקרב ילדים, קשישים ובעלי מערכת חיסונית מוחלשת.הרתחה היא אמצעי פשוט ויעיל להשמדת חיידקים וגורמי מחלה אפשריים. מומלץ להרתיח את המים להרתחה מלאה (בועות גדולות) למשך דקה לפחות, ולאחר מכן לתת להם להתקרר לפני השימוש.מה עושים בינתיים?

לשתייה ובישול: להרתיח את המים או להשתמש במים מינרליים/בקבוקים.

צחצוח שיניים והכנת תרופות: רק מים מורתחים או מסוננים לפי ההנחיות.

רחצה: מותר כרגיל, אך יש להימנע מבליעת מים.

בעלי חיים: מומלץ גם להם לספק מים מורתחים או מסוננים.

תושבי היישוב מתבקשים לעקוב אחר עדכונים רשמיים של משרד הבריאות, המועצה המקומית או תאגיד המים באזור.

בדיקות חוזרות צפויות להתבצע בימים הקרובים, וההנחיה תוסר רק כאשר התוצאות יהיו תקינות באופן עקבי.

מקרים דומים אירעו בעבר ביישובים שונים ברחבי הארץ, והטיפול המהיר יחד עם שיתוף הפעולה של התושבים מסייעים למנוע סיבוכים בריאותיים. בינתיים – הרתיחו, היזהרו, והמתינו לעדכון הרשמי הבא.