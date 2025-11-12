כיכר השבת
פצוע קשה פונה | החשד: חברו החייל שיחק בנשק ופלט כדור שפגע בו

צעיר כבן 18 פונה במצב קשה בשעות אחר הצהרים לבית החולים אסותא באשדוד. לפי החשד: חברו החייל שיחק בנשק ופלט כדור שפגע בו | המשטרה חוקרת את הנסיבות (בארץ)

(צילום: שאטרסטוק)

כוחות חירום הוזעקו היום (רביעי) למושב עזריקם בדרום הארץ, סמוך לקריית מלאכי, בעקבות ירי - ופינו צעיר כבן 18 במצב קשה.

זה קרהבשעות אחר הצהרים. הצעיר פונה לבית החולים הסמוך, 'אסותא', שבכניסה לאשדוד ומצבו כאמור מוגדר קשה.

המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. לפי הדיווח ב-Ynet, החשד הוא כי חברו של הפצוע, חייל, שיחק בנשק ופלט כדור שפגע בפצוע.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי תחנת אשדוד פתחו לפני זמן קצר בחקירה עם קבלת דיווח מהמרכז הרפואי אסותא בדבר תושב מושב עזריקם כבן 18 שפונה עפי גורמי רפואה באורח קשה, ככה"נ מירי. המשטרה פתחה בסריקות לאיתור זירה, במסגרת חקירה שנפתחה, לבחינת הרקע והנסיבות".

