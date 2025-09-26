תיעוד דרמטי הנהג ניסה לברוח מהשוטרים וסטה לוואדי - זה מה שאיתרו ברכבו | צפו מיד עם עצירת הרכב וכאשר הבין החשוד כי השוטרים מתכוונים לבצע בדיקה ברכבו, החל הנהג להימלט מהשוטרים בנסיעה לאחור עד שסטה מהכביש ונכנס לוואדי. השוטרים הגיעו אליו עם נשקים שלופים, עצרו אותו - וזה מה שגילו (חדשות)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 09:18