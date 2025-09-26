המשטרה מפרסמת היום (שישי) תיעוד ממצלמות הגוף של שוטרים, שתפסו במהלך פעילות שגרתית נשק צבאי מסוג M16 ברכבו של צעיר תושב מוקייבלה.
בתאריך 23 בספטמבר לפנות בוקר עצרו השוטרים רכב לבדיקה בכניסה לכפר. הנהג, בן 23, ניסה להימלט בנסיעה לאחור, סטה מהכביש ונכנס לוואדי סמוך.
כוחות המשטרה התקרבו אליו עם נשקים שלופים, ביצעו את מעצרו, ובחיפוש שנערך במושב האחורי של הרכב אותר נשק מסוג M16 לצד מחסניות ותחמושת.
החשוד הועבר לחקירה, ובדיון שהתקיים בעניינו בבית משפט השלום בנצרת הוארך מעצרו עד ל־30 בספטמבר 2025.
במשטרה מציינים כי שוטרי המחוז הצפוני מקיימים פעילות ענפה במאבק בפשיעה האלימה. הפעילות מבוצעת בכל המישורים מסיכול הברחות וסחר בכלי נשק, דרך פעילות סמויה לסיכול פעילות עבריינית טרם ביצועה ועד תגובה מהירה ונחושה לכל אירוע אלימות באמצעות נוכחות ופעילות מתמדת למען שמירה על ביטחון הציבור.
מתחילת השנה נתפסו במחוז הצפוני מעל 830 אמצעי לחימה קטלניים.
