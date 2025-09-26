כיכר השבת
תיעוד דרמטי

הנהג ניסה לברוח מהשוטרים וסטה לוואדי - זה מה שאיתרו ברכבו | צפו

מיד עם עצירת הרכב וכאשר הבין החשוד כי השוטרים מתכוונים לבצע בדיקה ברכבו, החל הנהג להימלט מהשוטרים בנסיעה לאחור עד שסטה מהכביש ונכנס לוואדי. השוטרים הגיעו אליו עם נשקים שלופים, עצרו אותו - וזה מה שגילו (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

מפרסמת היום (שישי) תיעוד ממצלמות הגוף של שוטרים, שתפסו במהלך פעילות שגרתית נשק צבאי מסוג M16 ברכבו של צעיר תושב מוקייבלה.

בתאריך 23 בספטמבר לפנות בוקר עצרו השוטרים רכב לבדיקה בכניסה לכפר. הנהג, בן 23, ניסה להימלט בנסיעה לאחור, סטה מהכביש ונכנס לוואדי סמוך.

כוחות המשטרה התקרבו אליו עם נשקים שלופים, ביצעו את מעצרו, ובחיפוש שנערך במושב האחורי של הרכב אותר נשק מסוג M16 לצד מחסניות ותחמושת.

החשוד הועבר לחקירה, ובדיון שהתקיים בעניינו בבית משפט השלום בנצרת הוארך מעצרו עד ל־30 בספטמבר 2025.

(צילום: דוברות המשטרה)

במשטרה מציינים כי שוטרי המחוז הצפוני מקיימים פעילות ענפה במאבק בפשיעה האלימה. הפעילות מבוצעת בכל המישורים מסיכול הברחות וסחר בכלי נשק, דרך פעילות סמויה לסיכול פעילות עבריינית טרם ביצועה ועד תגובה מהירה ונחושה לכל אירוע אלימות באמצעות נוכחות ופעילות מתמדת למען שמירה על ביטחון הציבור.

מתחילת השנה נתפסו במחוז הצפוני מעל 830 אמצעי לחימה קטלניים.

