מחנק בצהריים, מהפך בערב: אובך, חום וגשם משתלטים על ישראל

רמת השרון, השבוע ( צילום: חן לאופולד/Flash90 )

מזג האוויר ממשיך להתנדנד בימים אלו, כאשר תושבי ישראל נדרשים להיערך לשינויים מהירים בתנאים האטמוספריים. על פי תחזית השירות המטאורולוגי בבית דגן, במהלך שעות הבוקר של היום (רביעי) צפויות רוחות מתחזקות שיביאו לאובך הדרגתי ברוב אזורי הארץ.

משעות הצהריים צפוי לרדת גשם מקומי בצפון הארץ, כאשר הטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ. בתל אביב יירשמו כ-21 מעלות, בירושלים 17 מעלות, בחיפה 20 מעלות ובטבריה 22 מעלות. באזורים החמים יותר - בית שאן יגיע ל-24 מעלות, עין גדי ל-26 מעלות ואילת תרשום 27 מעלות.

הכותל המערבי, אתמול ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

ביום חמישי, בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה, כאשר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אולם כבר ביום שישי צפויה עלייה ניכרת במידות החום, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון ובהרי המרכז. מפתיע: יותר משני מיליון שקל נמצאו בדירתה של מנהלת בית הספר קובי אטינגר | 17.02.26 בשבת קודש, בדרום הארץ ובדרומה תחול ירידה קלה במידות החום, אך עדיין הן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר, בהרי הצפון עדיין ינשבו רוחות מזרחיות חזקות וייתכן שם אובך, ובשעות אחר הצהריים ייתכן טפטוף. כזכור, בשבת שעברה נרשם האובך הכבד ביותר משנת 2015.

זיהום אוויר בירושלים ( צילום: Jamal Awad/Flash90 )

אזהרה בריאותית: זיהום אוויר גבוה

המשרד להגנת הסביבה הוציא ביום שני אזהרה כי עדיין שורר זיהום גבוה עד גבוה מאוד בכל חלקי הארץ, בשל חלקיקים נשימתיים שמקורם בהסעת אבק. איכות האוויר הירודה נצפתה להימשך עד יום רביעי.

במשרד הסבירו כי זיהום האוויר הגבוה קשור ברוחות דרומיות מזרחיות הגורמות להסעת אבק מכיוון ירדן לאזורנו. לאור המצב, הומלץ לאוכלוסיות רגישות - חולי לב, חולי ריאות, קשישים, ילדים ונשים בהיריון - להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ. לאוכלוסייה הרגילה מומלץ לצמצם פעילות גופנית מאומצת בחוץ.

הטעות הקריטית שכולם עושים בניקוי הבית אחרי האובך ( צילום: באדיבות המצלם )

בימים האחרונים תופעת האובך חזרה על עצמה במרבית אזורי הארץ, כאשר בשבת נרשם האובך הכבד ביותר מזה שנים רבות. תושבים רבים התמודדו עם שכבות עבות של אבק דק שהצטבר בבתים ובכלי רכב, ונדרשו לנקות את הבתים בזהירות רבה כדי למנוע נזקים לרהיטים ולחלונות.

יצוין כי בימים הקרובים צפוי שיפור הדרגתי באיכות האוויר, אך עדיין מומלץ לעקוב אחר עדכוני השירות המטאורולוגי ולהישמע להנחיות משרד הבריאות. המשרד להגנת הסביבה ימשיך לעדכן את הציבור בהתאם לצורך על פי נתוני החיזוי והנתונים הנמדדים בתחנות הניטור ברחבי הארץ.