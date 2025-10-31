התחזית: חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ; שבוע הבא: גשם

מזג האוויר מתחלף במהירות מחום לקור ולגשם, בהתאם לעונת השנה - כך עולה מתחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.

היום (שישי) צפוי להיות בהיר בדרך כלל. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. תחול עלייה בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. הלילה: בהיר בדרך כלל.

בשבת קודש צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות במישור החוף אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ.

ביום שני, לפי התחזית העדכנית, יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. משעות אחה"צ ייתכן גשם מקומי קל.