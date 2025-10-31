כיכר השבת
מזג האוויר

התחזית: חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ; שבוע הבא: גשם

על פי תחזית מזג האוויר, היום תחול עלייה בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ | גם בשבת יהיה חם מהרגיל, למרות ירידה במידות החום | שבוע הבא צפוי לרדת גשם (בארץ)

כיכר השבת
(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

מתחלף במהירות מחום לקור ולגשם, בהתאם לעונת השנה - כך עולה מתחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.

היום (שישי) צפוי להיות בהיר בדרך כלל. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. תחול עלייה בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. הלילה: בהיר בדרך כלל.

בשבת קודש צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות במישור החוף אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ.

ביום שני, לפי התחזית העדכנית, יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. משעות אחה"צ ייתכן גשם מקומי קל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר