התחזית: התחממות לקראת גשמים וסופות רעמים בשביעי של פסח

מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית. לקראת שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון הארץ ובהרים. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, אך עדיין הן תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה.

הלילה: מעונן חלקית. לפנות בוקר יחלו לרדת ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, ערב שביעי של פסח, יהיה מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות. בנגב ייתכנו גשמים מקומיים. קיים צפי לשטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה וים המלח. הרוחות יתחזקו בעיקר בדרום הארץ. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום רביעי, שביעי של פסח, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים וייתכנו סופות רעמים יחידות, מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. עדיין קיים צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה, ים המלח ובצפון הערבה. משעות אחר הצהריים הגשמים ייפסקו בהדרגה. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-16

תל אביב: 14-20

באר שבע: 11-19

חיפה: 15-20

טבריה: 11-20

צפת: 8-14

אילת: 19-24