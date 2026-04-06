החזרה ללימודים בראשון? המתווה החדש של משרד החינוך

בעוד השמיים נותרים דרוכים והמצב הביטחוני ממשיך להכתיב את סדר היום, מערכת החינוך הישראלית מנסה לייצר אי של יציבות בתוך חוסר הוודאות המבצעי. משרד החינוך הודיע היום כי סוף השבוע הקרוב יתנהל במתכונת של למידה מרחוק, אך מאחורי הקלעים כבר נרקם המתווה ליום שאחרי: ניסיון להחזיר את הילדים לספסל הלימודים, גם אם רק בחלק מהזמן.

על פי ההודעה שפורסמה, בימים חמישי ושישי תמשיך המערכת לפעול במודל "ערב חג" – למידה מקוונת בלבד מהבתים. משרד החינוך הבהיר כי ההחלטה כפופה לשינויים של הרגע האחרון בהנחיות פיקוד העורף, תוך שמירה על רצף חינוכי מבלי לסכן את חיי התלמידים והצוותים בצל האיומים האחרונים. המודל המדורג ליום ראשון המהפכה האמיתית מתוכננת לתחילת שבוע הבא. המשרד בוחן מודלים שיאפשרו נוכחות פיזית של 30% עד 50% ממצבת התלמידים בכל זמן נתון. התוכנית כוללת תחלופה מחזורית בין למידה בבתי הספר לבין למידה מרחוק, לצד "מודלים משלימים" המבוססים על הצלחת הפעילות הבלתי פורמלית שהתקיימה עד כה במקלטים ובמרחבים המוגנים. כידוע, בימים האחרונים נאלצו מוסדות חינוך רבים לעבור ללמידה מרחוק בהתאם להנחיות פיקוד העורף. צוותי ההוראה ערוכים להעביר את פירוט שעות המפגשים והקישורים לשיעורים ישירות להורים ולתלמידים, תוך שמירה על הקשר החינוכי והמענה הרגשי לתלמידים.

הקלה כלכלית למשפחות

במקביל להתמודדות החינוכית, הוסר היום נטל כלכלי כבד מעל משפחות רבות. משרד התקשורת הודיע על מתווה מיוחד מול חברות הסלולר, לפיו לא ייגבה תשלום על חריגות הנובעות משימוש בקווי למידה מרחוק. המהלך יצא לפועל בעקבות פנייתו הדחופה של סגן שר התקשורת, ח"כ ישראל אייכלר, שדרש למצוא פתרון מיידי למצוקת המשפחות.

חברות הסלולר המובילות – סלקום, פרטנר, פלאפון, הוט מובייל ורמי לוי – נעתרו לבקשה ויספקו מענה מותאם ללומדים. על פי ההסדר, משפחות שילדיהן משתמשים בקווי למידה מרחוק לא יחויבו בתשלום נוסף עבור חריגות בנפח הגלישה או בזמן השיחות. המהלך התאפשר בזכות ביטול דמי הקישוריות ביוני 2025, מה שחוסך לחברות את העלויות התפעוליות ומאפשר להן לבוא לקראת המשתמשים.

מתח בין הרשויות

לא בכל מקום התנהלות משרד החינוך זכתה להבנה. בביתר עילית, למשל, התעוררה מחלוקת כאשר משרד החינוך החליט לסגור את המוסדות למרות שפיקוד העורף אישר לקיים לימודים ביישוב. גם עיריית ביתר עילית, שהיא הגורם המוסמך שיכול להחמיר את הנחיות הצבא ביישוב, בחרה שלא לאסור את פעילות מוסדות החינוך.

ההחלטה לסגור את המוסדות עוררה ביקורת, במיוחד כשמדובר במעונות יום ובמוסדות המצוידים במרחבים מוגנים תקניים. השאלה שעלתה: מדוע לא לאפשר שגרה במקומות שבהם גורמי הביטחון מאשרים זאת? במקום להקל על ההורים ולתת לילדים עוגן של יציבות, משרד החינוך בחר להחמיר ולהתערב.

קריאה לקיצור חופשת הקיץ

על רקע המצב, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה במכתב חריף לשר החינוך יואב קיש, בדרישה לבצע התאמות מיידיות במערכת החינוך. סמוטריץ' טוען כי המעבר הגורף ללמידה מרחוק אינו נותן מענה אמיתי. לדבריו, "מתכונת ה'למידה מרחוק' כפי שהיא מיושמת כיום אינה אפקטיבית בעליל, ומספקת תועלת לימודית שולית לכל היותר".

הפתרון שמציע שר האוצר כולל הפסקה מיידית של הלמידה מרחוק והגדרת ימים אלו כימי חופשה, אשר יוחזרו על ידי המורים במהלך חופשת הקיץ. סמוטריץ' הזהיר כי יביא את הנושא להכרעת הממשלה, לאחר התעלמות לדבריו מפנייתו לשר החינוך.

בשורה התחתונה: מדינת ישראל מנסה להחזיר את המשק לשגרה זהירה. המעבר ללמידה משולבת הוא מבחן דרמטי לחוסן האזרחי, כשמערכת החינוך נדרשת להמציא את עצמה מחדש בכל בוקר בהתאם למצב בחזית. ההחלטות הסופיות לשבוע הבא יתקבלו בהתאם להתפתחויות הביטחוניות ולהנחיות פיקוד העורף.