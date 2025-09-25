הסתיו קפץ לביקור עם מזג אוויר חריג לעונה
לאחר קיץ ארוך ולוהט, נראה שהסתיו הגיע לבקר, מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית, כשירידה משמעותית בטמפרטורות תביא אותן לרמה נמוכה מהרגיל לעונה.
גשם מקומי יירד בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, כאשר הרוחות יתחזקו בהרים. הגשם הראשון, שכבר החל לרדת במספר אזורים, צפוי להיחלש בהדרגה ולהיפסק לחלוטין עד שעות הערב.
הטמפרטורות החזיות להיום והלילה:
קריית שמונה 30-21, קצרין 28-20, צפת 22-15, טבריה 31-22, נצרת 25-27, חיפה 28-23
תל אביב 30-23, מודיעין 28-20, ירושלים 22-16, אריאל 23-17,אשקלון 28-23, עין גדי 34-27,
באר שבע 28-18, ערד 26-15 , מצפה רמון 24-14, אילת 34-24
התחזית לסוף השבוע: חזרה לטמפרטורות גבוהות
נראה שהמעבר לעונה הקרירה עדיין לא יציב לחלוטין. מחר, יום שישי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיחזרו להיות ממוצעות לעונה.
במהלך יום שבת, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. צפויה עלייה קלה נוספת, במיוחד בהרים ובפנים הארץ, ובמקביל תורגש הכבדה בעומס החום בעמקי המזרח. מגמה זו תימשך גם ביום ראשון, שיהיה בהיר ברובו, עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והכבדה בעומס החום באזורי פנים הארץ.
לסיכום: נראה כי גל הקור והגשם הנוכחי הוא ביקור חטוף של הסתיו, לפני שאנו חוזרים לסוף שבוע חם יותר האופייני לתקופת המעבר.
