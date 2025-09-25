כמה זמן זה יחזיק? התחזית: מזג אוויר הפכפך עם גיחה קצרה של הסתיו, ומה צפוי לנו בשבת? מזג האוויר בישראל משתנה: היום (חמישי) תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות, שיחלו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, וצפוי גשם מקומי בצפון ובמרכז. הגשם הראשון יתמעט בהדרגה וייפסק עד הערב. עם זאת, בסוף השבוע תחול עלייה מחודשת בטמפרטורות, ועומס החום יכביד שוב באזורי המזרח ובפנים הארץ (בארץ)

בס בני סולומון כיכר השבת | 07:40