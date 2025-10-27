כיכר השבת
התחממות בדרך: כך ייראה מזג האוויר בימים הקרובים

לפי תחזית מזג האוויר, יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ

סמוך למעלה אדומים (צילום: יניב נדב/FLASH90)

היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה בהיר בדרך כלל, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.

ביום חמישי, מעונן חלקית. תחול עלייה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 13-25

תל אביב: 20-26

באר שבע: 15-29

חיפה: 19-25

טבריה: 18-29

צפת: 15-24

אילת: 20-32

