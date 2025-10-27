התחממות בדרך: כך ייראה מזג האוויר בימים הקרובים

סמוך למעלה אדומים ( צילום: יניב נדב/FLASH90 )

מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.