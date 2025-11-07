התחזית: צפי לגשם מקומי - ואז התחממות עד לכדי שרב

תחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי, מלמדת כי גם בימים הקרובים מזג האוויר צפוי להיות הפכפך, ועדיין יהיה חם מהרגיל לעונה.
היום (שישי) צפוי להיות מעונן חלקית. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות אחה"צ יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. הלילה: מעונן חלקית.
בשבת קודש צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. יוסיף להיות חם מהרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
ביום ראשון צפוי להיות בהיר לרוב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
ביום שני צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן לרוב בעננות בגובה רב. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
