התחזית: גשמים מקומיים, אובך, הגבלות ראות, גשמים וסופות חול 

אובך, הגבלות ראות, גשמים וסופות חול בנגב, כל זה בדרך אלינו בשבת - כך עולה מתחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.

מזג האוויר הבהיר והנוח אשר שורר בימים האחרונים צפוי להשתנות בסוף השבוע. בשישי משעות הצהרים צפויים גשמים קלים אבל בשבת כבר ניהיה מושפעים ממערכת לחץ נמוך אשר תגיע מדרום (״שקע שרבי״) והיא תביא עמה רוחות

אשר ינשבו בעוצמה באזורים רבים בארץ. בדרום הארץ ובהרי המרכז הרוחות יהיו חזקות במיוחד עם משבים של 80-90 קמ"ש ואף למעלה מכך, ויש צפי להגבלת ראות, אובך ולסופות חול משמעותיות בנגב.

בשבת גם צפויים גשמים מקומיים ברוב אזורי הארץ אך רובם בעוצמות נמוכות. בנגב ובאזור ים המלח יתכנו הצטברויות מקומית של מים כתוצאה מגשמים רציפים, גם אם לא בעוצמות חזקות.

בשבת בלילה, עם תנועת השקע צפונה, תקבל מערכת מזג האוויר מאפיינים חורפיים יותר, והגשמים יתרכזו בצפון ובמרכז. ביום ראשון צפויה התקררות ניכרת עם גשמים בצפון ומקומיים במרכז. ביום שני עדיין יתכנו גשמים קלים אשר יפסקו בהדרגה.

התחזית בהרחבה:

היום (שישי) צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. לקראת ערב צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל.

הלילה, ליל שבת קודש: הגשמים והרוחות יתחזקו בהדרגה. ייתכנו סופות רעמים יחידות. במהלך הלילה ייעשה אביך בעיקר בדרום הארץ.

שבת בבוקר: ברוב אזורי הארץ ירד גשם מקומי ויתכנו סופות רעמים בודדות. ינשבו רוחות חזקות וישרור אובך. בדרום הארץ ינשבו רוחות עזות ויתחוללו סופות חול. תחול עליה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.

ביום ראשון הקרוב צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם מקומי ויתכנו סופות רעמים בודדות. בצפון הנגב ייתכן גשם מקומי קל. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת והלחות תעלה.

וביום שני צפוי להיות מעונן חלקית. עד שעות הצהרים בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.