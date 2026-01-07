מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. בצפון הארץ ובהרי המרכז תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה: בהיר בדרך כלל.
על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל במידה ניכרת.
ביום שישי, בבוקר יחל לרדת גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים בודדות בצפון הארץ ובמרכזה שיתפשט בהדרגה לצפון הנגב. ינשבו רוחות מערביות חזקות. במדבר יהודה וים המלח קיים חשש לשיטפונות. בדרום הארץ ייתכן אובך. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת. במהלך הלילה הגשמים והרוחות ייחלשו בהדרגה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 10-20
תל אביב: 10-21
באר שבע: 8-24
חיפה: 15-23
טבריה: 11-23
צפת: 10-18
אילת: 15-22
