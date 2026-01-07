תל אביב, אתמול ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90 )

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. בצפון הארץ ובהרי המרכז תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה: בהיר בדרך כלל.