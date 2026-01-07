כיכר השבת
התחזית: היום - טמפרטורות גבוהות | בסופ"ש: גשם, סופות וחשש לשיטפונות

לפי תחזית מזג האוויר, היום יהיו טמפרטורות גבוהות אך בסוף השבוע הגשם חוזר לצד סופות רעמים  וחשש לשיטפונות | התחזית המלאה  (מזג האוויר)

תל אביב, אתמול (צילום: מיכאל גלעדי/Flash90)

היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. בצפון הארץ ובהרי המרכז תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה: בהיר בדרך כלל.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל במידה ניכרת.

ביום שישי, בבוקר יחל לרדת גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים בודדות בצפון הארץ ובמרכזה שיתפשט בהדרגה לצפון הנגב. ינשבו רוחות מערביות חזקות. במדבר יהודה וים המלח קיים חשש לשיטפונות. בדרום הארץ ייתכן אובך. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת. במהלך הלילה הגשמים והרוחות ייחלשו בהדרגה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 10-20

תל אביב: 10-21

באר שבע: 8-24

חיפה: 15-23

טבריה: 11-23

צפת: 10-18

אילת: 15-22

