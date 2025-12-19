כיכר השבת
מזג האוויר

התחזית: גשם מקומי קל ושינוי במזג האוויר עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל

היום עדיין צפוי לרדת גשם מקומי קל אך במהלך הימים הקרובים תחול עליה הדרגתית במידות החום והטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה (חדשות)

כיכר השבת
(צילום: Nati Shohat/Flash90)

החורף עדיין כאן, אך הגשם צפוי להפסיק לימים הקרובים - כך עולה מתחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.

היום (שישי) צפוי להיות מעונן חלקית. במהלך היום ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות תהיינה ברובן רגילות לעונה.

הלילה, ליל שבת קודש צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.

בבוקר יום השבת צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יעלו במקצת.

ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון. במהלך היום יוספו לנשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.

ביום שני צפוי להיות מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר