החורף עדיין כאן, אך הגשם צפוי להפסיק לימים הקרובים - כך עולה מתחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.
היום (שישי) צפוי להיות מעונן חלקית. במהלך היום ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות תהיינה ברובן רגילות לעונה.
הלילה, ליל שבת קודש צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
בבוקר יום השבת צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יעלו במקצת.
ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון. במהלך היום יוספו לנשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.
ביום שני צפוי להיות מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
