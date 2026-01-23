הפוגה זמנית בקור: הטמפרטורות מטפסות – אך הגשם חוזר כבר מחר

אחרי תקופה ממושכת של קור עז, היום (שישי) נוכל לנשום מעט לרווחה עם עלייה בטמפרטורות, שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בצפון. למרות המגמה הכללית, בשעות הבוקר עדיין ייתכנו טפטופים מקומיים בצפון ובמרכז.
הטמפרטורות המקסימליות להיום:
לוד - 21°C , תל אביב - 20°C , צפת - 20°C , אילת 20°C , חיפה 19°C ,טבריה 19°C
באר שבע 19°C ,ירושלים 18°C
בשבת: המהפך מגיע. הטמפרטורות ירדו מעט, והגשם יתמקד בעיקר בצפון הארץ. צפו לממטרים מקומיים ואף לסופות רעמים בודדות. ביום ראשון? שוב התחממות קלה.
סקירה מיוחדת: עונת הגשם שהשתגעה
השירות המטאורולוגי בבית דגן פרסם דוח מסכם המנתח את עוצמות הגשם החריגות שנרשמו מתחילת העונה. מהנתונים עולה כי אנחנו עדים לעלייה דרמטית בתדירות של "מטחי גשם" עוצמתיים בפרקי זמן קצרים (10 עד 60 דקות) – אלו בדיוק המקרים שגורמים לתשתיות העירוניות לקרוס ולייצר הצפות בזק.
ציר הזמן של העונה הנוכחית:
ספטמבר: פתיחה מוקדמת וסוערת בחוף הצפוני ובגליל המערבי.
אוקטובר-נובמבר: תקופה חריגה של יובש וחום מעל הממוצע.
נובמבר המאוחר: "התפוצצות" של ממטרים בעוצמות קיצוניות שגרמו להצפות נרחבות במוקדים שונים בארץ.
