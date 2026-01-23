חורף בהמתנה הפוגה זמנית בקור: הטמפרטורות מטפסות – אך הגשם חוזר כבר מחר שבת מביא איתה השפעה על מזג האוויר: היום (שישי) נרגיש התחממות קלה שתעבור את הממוצע העונתי, אך אל תתנו לשמש להטעות אתכם – בשבת המערכת הגשומה חוזרת לצפון עם חשש לסופות רעמים. וגם: הדוח שחושף – למה הגשם השנה מביא איתו הצפות חריגות? (בארץ)

בס בני סולומון כיכר השבת | 07:46