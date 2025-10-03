( צילום: Michael Giladi/Flash90 )

תחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי מלמדת כי בימים אלו שבין יום הכיפורים לחג הסוכות, צפוי להיות חם מהרגיל עד שרבי.