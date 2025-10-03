כיכר השבת
מזג האוויר

התחזית: תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וייעשה חם ויבש מהרגיל עד שרבי

משבת קודש, וכך גם בתחילת השבוע הבא, תחול ירידה במידות החום אך עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה | ומה צפוי לקראת היום הראשון של חג הסוכות? (חדשות)

כיכר השבת
(צילום: Michael Giladi/Flash90)

תחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי מלמדת כי בימים אלו שבין יום הכיפורים לחג הסוכות, צפוי להיות חם מהרגיל עד שרבי.

היום: בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וייעשה חם ויבש מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. בצפון הנגב צפויים ערפילים.

שבת קודש: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב. באזורי מזרח הארץ ובהרים יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות, וייתכן אובך מקומי בנגב.

יום ראשון: מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות.

יום שני, ערב חג הסוכות: מעונן חלקית. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר