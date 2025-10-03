תחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי מלמדת כי בימים אלו שבין יום הכיפורים לחג הסוכות, צפוי להיות חם מהרגיל עד שרבי.
היום: בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וייעשה חם ויבש מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. בצפון הנגב צפויים ערפילים.
שבת קודש: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב. באזורי מזרח הארץ ובהרים יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות, וייתכן אובך מקומי בנגב.
יום ראשון: מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות.
יום שני, ערב חג הסוכות: מעונן חלקית. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום.
