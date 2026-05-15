התחזית: ירידה ניכרת בטמפרטורות | שבוע הבא: שרב והכבדה בעומסי החום

מזג האוויר צפוי להשתנות משמעותית במהלך הימים הקרובים, כאשר היום צפוי להיות קר מהרגיל לעונה - וכבר ביום ראשון צפוי להיות חם מהרגיל לעונה (בארץ)

עם משתנה במהירות, התחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי מראה כי היום צפוי להיות קר מהרגיל לעונה.

לפי התחזית, יהיה מעונן חלקית עד מעונן לרוב בעננות בגובה רב. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יעשו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות מערביות ערות. הלילה: מעונן חלקית.

בבוקר יום השבת צפוי להיות מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.

ביום ראשון - מהפך: הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת וייעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים. במהלך היום הרוחות יתחזקו וייתכן אובך בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה.

ביום שני צפוי להיות מעונן חלקית בעננות בינונית וגבוהה. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ויחזרו להיות רגילות בעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הקלה בעומסי החום.

