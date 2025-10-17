כיכר השבת
"חיינו מופקרים"

שעות אחרי פיגוע הירי: 2 משפחות בבנימין פונו מביתן; בהתיישבות זועמים

כוחות גדולים של מג"ב, צה"ל ומנהל אזרחי פשטו בשעת בוקר מוקדמת על כפר טרפון בבנימין הסמוך לישוב עטרת, החריבו את בתיהן של 2 משפחות שהתגוררו במקום והחרימו ציוד רב. ההרס בוצע שעות ספורות לאחר פיגוע ירי שהתרחש בגזרה סמוכה (חדשות)

1תגובות
(צילום: ללא)

כ50 לוחמי מג"ב, יחד עם כוחות והמנהל האזרחי פשטו בשעות הבוקר המוקדמות (שישי) על כפר טרפון - נקודת התיישבות בסמוך לישוב עטרת בבנימין שהוקמה לפני מספר חודשים, וביצעו הרס כולל במקום.

2 משפחות הגבעה יחד עם ששת ושלושת ילדיהן פונו מביתן - שהוחרב בידי פועלים ערבים שהובאו למקום. במהלך ההרס החרימו הכוחות גם ציוד רב נוסף, ושברו את דיר הכבשים ששהו באותו הזמן עם רועה הצאן בשטחי המרעה.

ההרס החריג אליו הוקצו עשרות לוחמים, התרחש שעות ספורות לאחר פיגוע ירי שביצעו מחבלים הלילה על כביש 60 - 4 ק"מ בלבד מכפר טרפון, בו פגעו 2 כדורים ברכבו של תושב שרק בנס לא נפצע.

(צילום: ללא)

בכפר טרפון הגיבו בחריפות להרס: "אחרי ששמענו שבלילה כמעט נרצח תושב בפיגוע ירי ק"מ ספורים מאיתנו, היינו בטוחים ששיירת הג'יפים שעשתה את דרכנו לכיוון הגבעה הינה חלק מהמצוד אחר המחבלים, אולם נדהמנו לגלות שבשביל בפיקוד מרכז להרוס את בתי המשפחות בגבעה זו המשימה החשובה ביותר הבוקר".

"זהו מצב אבסורדי שקשה לתארו במילים. עשרות לוחמים מוקצים למלחמה בהתיישבות, בזמן שחיינו מופקרים. ההרס הזה לא ישבור אותנו, והבתים ייבנו מחדש בעז"ה כבר בימים הקרובים. נוכחותנו בשטח תקבע האם יוקם כאן יישוב יהודי או חלילה מדינה פלסטינית", הוסיפו.

כזכור, כפר טרפון הוקם לפני מספר חודשים בסמוך לאתר ההיסטורי ח'ירבת טרפין במערב בנימין, ושומר מאז על האתר מפני שוד והרס עתיקות לצד הגברת הנוכחות היהודית בכביש 465 המוביל לישובי גוש טלמונים וגופנה. במקום מגדלות משפחות הגבעה גם עדר צאן, שחולש מדי יום על אלפי דונמים ומונע פלישה ערבית חדשה.

1
פשוט נורא!
מד

