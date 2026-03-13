כיכר השבת
בין הסלעים: השוטרים גילו את המסתור של המחבלים | אלו הממצאים

במבצעים בכפר עוריף, בית־אומר וחברון נתפסו כלי נשק, תחמושת, חלקי מחרטת נשק וציוד נוסף; החשודים הועברו לחקירה והמשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרם (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי מחוז ש״י, יחד עם לוחמי מג״ב איו״ש וכוחות צה״ל, עצרו ביממה האחרונה מספר חשודים בהחזקת כלי נשק ואמצעי לחימה במהלך פעילות מבצעית ברחבי יהודה ושומרון.

ב מסרו כי הפעילות התמקדה במאבק בעבירות פליליות, בדגש על עבירות רכוש ואמל״ח, כחלק ממאמץ למיגור תופעות פשיעה וסיכול פעילות בלתי חוקית באזור.

במהלך פעילות שביצעו בלשי תחנת אריאל יחד עם לוחמי מג״ב איו״ש וצה״ל בכפר עוריף, נעצרו שלושה חשודים בשנות ה־30 לחייהם. בחיפוש שבוצע במקום נתפסו רובה דמוי קרבין, חלקי אמל״ח, חלקי מחרטת נשק, משתיק קול, כמות גדולה של תחמושת וכן שלושה קורקינטים החשודים כגנובים. החשודים נעצרו והועברו לחקירה בתחנת אריאל.

בפעילות נוספת שערכו בלשי תחנת עציון ממרחב יהודה יחד עם לוחמי מג״ב איו״ש וצה״ל בעיירה בית־אומר, אותר נשק מאולתר ושני חשודים תושבי המקום נעצרו בחשד להחזקתו. השניים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה עציון.

במקרה נוסף, במהלך פעילות מודיעינית של בלשי תחנת חברון יחד עם לוחמי חטיבת יהודה של צה״ל בעיר חברון, נתפסו נשק מאולתר מסוג "קרלו", מחסנית ותחמושת, אקדח איירסופט וכן סמים מסוגים שונים במשקל של מאות גרמים.

תושב חברון בן 46 נעצר והועבר לחקירה בתחנת המשטרה בעיר. במשטרה ציינו כי בהתאם לממצאי החקירה יובאו החשודים לדיון בבית המשפט לצורך הארכת מעצרם.

| צילום: צילום: דוברות המשטרה
(צילום: דוברות המשטרה)

