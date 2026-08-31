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תופעה מדאיגה

גל חסימות חריג בוואטסאפ: מה תעשו בכדי להימנע מחסימה?

גל חסימות חריג בוואטסאפ מעורר דאגה בישראל | עיתונאים ובעלי עסקים דיווחו על חסימות פתאומיות שנמשכו שעות ארוכות | אז מה עושים? (דיגיטל)

3תגובות
אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

גל חסימות חריג בוואטסאפ מעורר בימים האחרונים דאגה בקרב משתמשים בישראל, לאחר שעיתונאים, אנשי תקשורת, בעלי עסקים ומשתמשים פרטיים דיווחו כי חשבונותיהם נחסמו באופן פתאומי וללא סיבה ברורה.

בחלק מהמקרים החשבונות הוחזרו לאחר הגשת בקשה לבדיקה, בעוד משתמשים אחרים דיווחו כי נותרו ללא גישה לחשבונם.

ממה כדאי להמנע כרגע?

נקודה שחוזרת בחלק מהדיווחים היא שימוש ב'וואטסאפ ווב' בסמוך לחסימה, אולם אין בשלב זה כל הודעה רשמית מצד וואטסאפ הקושרת בין השירות הרשמי לבין התופעה. ייתכן שמדובר בתקלה או במנגנוני זיהוי אוטומטיים המסמנים בטעות פעילות חריגה.

פעולות נוספות שעלולות לעורר את מערכות האכיפה כוללות שליחת הודעות רבות בזמן קצר, שימוש נרחב ברשימות תפוצה, פנייה למספר רב של נמענים שאינם אנשי קשר ושימוש באפליקציות, תוספים או כלי אוטומציה שאינם רשמיים.

נחסמתם? כך תפעלו

מי שחשבונו נחסם יכול להגיש בקשה לבדיקה באמצעות האפשרות המופיעה באפליקציה.

הבדיקה אורכת עד 24 שעות ובחלק מהמקרים השחרור נעשה לאחר כ-6 שעות.

נכון לעכשיו וואטסאפ לא הודיעה רשמית על תקלה רחבה, ולכן עדיין לא ברור מה עומד מאחורי ריבוי החסימות.
וואטסאפטכנולוגיהאפליקציותויראליחסימות

3 תגובות

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3
כדאי לבדוק האם 90% או יותר הם אנשי ימין שעושים שימוש בווצפ בהודעות "ימניות". תופתעו. מי מרים את הכפפה? יש איש תקשורת שמוכן לבדוק זאת? נא פרסמו תוצאות ותבינו !
משה
2
שאלתי את CLAUDE: כדאי להוסיף שזו לא תופעה ישראלית. ב-3 באוגוסט היה גל חסימות שגוי בעולם כולו — הודו, ברזיל, מקסיקו, ספרד, ניגריה, צ'ילה, גרמניה ואוסטרליה. TechCrunch פרסם ומטא הודתה שהמערכות האוטומטיות שלה סימנו בטעות חשבונות תקינים, והחלה לשחזר אותם. בישראל הגל התחיל אפילו קצת קודם, בסוף יולי.
אדיר
1
גם לי נחסם הווצאפ שלחתי מייל לווצאפ ולא התייחסו אלי
חנה

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