גל חסימות חריג בוואטסאפ: מה תעשו בכדי להימנע מחסימה?

גל חסימות חריג בוואטסאפ מעורר בימים האחרונים דאגה בקרב משתמשים בישראל, לאחר שעיתונאים, אנשי תקשורת, בעלי עסקים ומשתמשים פרטיים דיווחו כי חשבונותיהם נחסמו באופן פתאומי וללא סיבה ברורה.

בחלק מהמקרים החשבונות הוחזרו לאחר הגשת בקשה לבדיקה, בעוד משתמשים אחרים דיווחו כי נותרו ללא גישה לחשבונם.

ממה כדאי להמנע כרגע?

נקודה שחוזרת בחלק מהדיווחים היא שימוש ב'וואטסאפ ווב' בסמוך לחסימה, אולם אין בשלב זה כל הודעה רשמית מצד וואטסאפ הקושרת בין השירות הרשמי לבין התופעה. ייתכן שמדובר בתקלה או במנגנוני זיהוי אוטומטיים המסמנים בטעות פעילות חריגה.

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פעולות נוספות שעלולות לעורר את מערכות האכיפה כוללות שליחת הודעות רבות בזמן קצר, שימוש נרחב ברשימות תפוצה, פנייה למספר רב של נמענים שאינם אנשי קשר ושימוש באפליקציות, תוספים או כלי אוטומציה שאינם רשמיים.

נחסמתם? כך תפעלו

מי שחשבונו נחסם יכול להגיש בקשה לבדיקה באמצעות האפשרות המופיעה באפליקציה.

הבדיקה אורכת עד 24 שעות ובחלק מהמקרים השחרור נעשה לאחר כ-6 שעות.

נכון לעכשיו וואטסאפ לא הודיעה רשמית על תקלה רחבה, ולכן עדיין לא ברור מה עומד מאחורי ריבוי החסימות.