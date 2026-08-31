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הסכם ללא הסכמה

תבע את עורך הדין ב-300 אלף ₪ – וקיבל רק כסף לכפרות

סוכן ביטוח תבע את עורך דינו לשעבר בטענה שחתם בשמו על הסכם פשרה ללא הרשאה • בית המשפט דחה את הטענה החמורה אך חייב את עורך הדין להשיב כ-40 אלף שקל | פער עצום בין התביעה לפסק הדין (חוק ומשפט)

2תגובות
התביעה התרסקה (צילום: ב"מ)

הבטחות גדולות בבית המשפט נגמרות לעיתים בהתנגשות חזיתית עם המציאות. תביעה ענקית של יותר מ-300 אלף שקל שהגיש סוכן ביטוח נגד עורך דינו לשעבר הסתיימה השבוע בפסק דין חריג של השופטת ג'אדה בסול בבית משפט השלום בחיפה – החזר כספי חלקי בלבד, תוך דחייה מוחלטת של מרבית טענות התובע.

הפרשה המשפטית עוסקת במחלוקת מורכבת בין סוכן ביטוח לבין עורך דינו לשעבר, שליווה אותו בשני הליכים משפטיים מרכזיים. האחד סביב תביעה של רשות ניקוז מול חברת ביטוח, והשני סביב סכסוך מול נגריה. התובע האשים את עורך הדין בנזקים כספיים קשים, כאשר הטענה המרכזית הייתה כי עורך הדין חתם בשמו על הסכם פשרה מאחורי גבו וללא כל הסמכה.

מנגד, עורך הדין דחה את ההאשמות בתוקף ועמד על כך שפעל כשורה לאורך כל הדרך. השופטת בסול דחתה מכל וכל את הטענה החמורה על חתימה ללא הרשאה על הסכם הפשרה, וקבעה כי התנהלות עורך הדין במסגרת זו הייתה תקינה ומקצועית.

שכר טרחה על שלב שלא התקיים

עם זאת, בכל הנוגע לעולם שכר הטרחה, הכף נטתה באופן משמעותי לטובת הלקוח. בית המשפט מצא כי עורך הדין גבה תשלום מלא עבור שלב משפטי שלם שבפועל מעולם לא התקיים. על פי הממצאים, עורך הדין חייב את הלקוח בסכומים עבור עבודה שלא בוצעה, תוך שהוא מנצל את אי הבנתו של הלקוח בהליכים המשפטיים.

בעקבות הממצאים, חויב עורך הדין להשיב ללקוחו לשעבר סכום של כ-40 אלף שקל בתוספת מע"מ. הפער העצום בין סכום התביעה המקורי – יותר מ-300 אלף שקל – לבין הסכום שנפסק בפועל, הותיר את התיק כניצחון חלקי בלבד עבור התובע.

פסק הדין מצטרף לשורה של מקרים דומים בהם בתי המשפט נדרשים להכריע במחלוקות בין עורכי דין ללקוחותיהם בנושא שכר טרחה. במקרים רבים, כפי שעולה מפסיקות קודמות, בתי המשפט נוקטים גישה זהירה ובוחנים בקפידה את היקף העבודה שבוצעה בפועל מול הסכומים שנגבו.

יצוין כי בשנים האחרונות חלה עלייה במספר התביעות בין עורכי דין ללקוחותיהם, כאשר חלקן מגיעות לסכומים משמעותיים. המקרה הנוכחי מדגים את החשיבות של תיעוד מדויק של העבודה המשפטית ושל שקיפות מלאה מול הלקוח בכל הנוגע לשכר הטרחה.
חיפהבית משפטתביעהעורך דיןפסק דיןהסכם פשרהסוכן ביטוחשכר טרחה

2 תגובות

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2
על פניו, לאותו סוכן ביטוח יש נטיה להסתבך בתביעות. כנראה מתוך גישה כי כל העולם טועה ורק הוא צודק...
אלעד
1
מעניין ברוב הפעמים בית המשפט הולך לטובת העורכי דין שהם חלק ממערכת המשפט והסוכן כנראה יש צדק בדבריו ע"פ השופטת שלקח שכר טרחה מלא על מה שלא עשה וזה כנראה על הפשרה שהסוכן לא הסמיך אותו ולא אישר רק המסקנה של השופטת לכאורה מעוותת ומנותקת כמו ברוב המקרים, אנשי סדום אין אמון במערכת
חיים

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