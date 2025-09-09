משתמשי וואטסאפ ווב ברחבי העולם נתקלו הבוקר (שלישי) בתקלה טכנית המונעת גלילה תקינה בצ'אטים שלהם בגרסת המחשב והדסקטופ.

נזכיר שהשירות - הניתן בינתיים בחינם - מאפשר חיבור למכשיר הנייד דרך תכונת "מכשירים מקושרים", הפך בשנים האחרונות לכלי עבודה חיוני עבור עובדים רבים, אך כעת מאות אלפים אינם יכולים לגשת להודעות ישנות או לעדכן צ'אטים פעילים.

בין המשתמשים נשמעו דיווחים ברשתות החברתיות על חוסר יכולת לגלול למעלה או למטה ברשימת השיחות. "לכבוד ווטסאפ ווב, אנחנו לא מסוגלים לגלול הודעות דרך העכבר או משטח המגע. אנא פתרו בהקדם", כתב אחד המשתמשים בטוויטר.

בדיקות ראשוניות מצביעות על כך שהבאג נגרם ככל הנראה כתוצאה משימוש בפאנל האמוג'ים או המדבקות בתוך השיחות. משתמשים ציינו כי לאחר פתיחת הפאנל, העכבר לא מגיב כלל לגלילה – בעוד שהוא פועל כרגיל באתרים אחרים.

כעת מציעים המשתמשים דרכי עקיפה זמניות, כגון רענון הדף, שמחזיר את הגלילה לזמן קצר עד שהבעיה חוזרת שוב.