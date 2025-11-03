פשיטה במכון וינגייט: בכירים נעצרו בחקירת השחיתות המסעירה

המשך לסאגת המעצרים שעוררה הדים הבוקר (שני): מספר בכירים במכון וינגייט נעצרו או עוכבו לחקירה במשטרה, כחלק מחקירה מקיפה של פרשת "יד לוחצת יד".

החוקרים אספו מסמכים הקשורים לחומר החקירה מהמתקן, אך במכון הבהירו כי כלל הפעילויות והקורסים נמשכים כסדרם.

החקירה נוגעת גם להסתדרות הכללית, ושיאה היה בפשיטה על משרדי ההסתדרות והעיכוב של עשרות חשודים, ביניהם יו"ר ההסתדרות ארנון בר־דוד ורעייתו. כמו כן נחקרו בכירים נוספים, וכן נבדקת מעורבותם של ועדי עובדים בחברות וארגונים שונים, בהם רכבת ישראל, חברת התעופה אל על, קרן קיימת לישראל (קק"ל) ומכון וינגייט.

ממכון וינגייט נמסר: "הבוקר הגיעו חוקרי המשטרה לביצוע פעולות חקירה במסגרת פרשת 'יד לוחצת יד'. המכון משתף פעולה באופן מלא עם הגורמים הרלוונטיים, ובמקביל ממשיך בפעילותו הרגילה, למען הישגי ספורטאי ישראל".