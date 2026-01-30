התחזית: לקראת שרב חורפי, אחריו צפויים שוב גשמי ברכה מקומיים

( צילום: Yossi Aloni/Flash90 )

תחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי מראה כי היום (שישי) יהיה בסימן של עליה משמעותית בטמפרטורות, אשר תגיע לשיאה ביום ראשון, אז יהיה חם מהרגיל לעונה במידה ניכרת, על סף השרב החורפי, עם טמפרטורות אשר יגיעו בשפלה, בצפון הנגב ובחלק ממישור החוף לסביבות ה-30 מעלות, טמפרטורה שהיא גבוהה במיוחד לתחילת פברואר.