התחזית: לקראת שרב חורפי, אחריו צפויים שוב גשמי ברכה מקומיים

תחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי מראה כי היום (שישי) יהיה בסימן של עליה משמעותית בטמפרטורות, אשר תגיע לשיאה ביום ראשון, אז יהיה חם מהרגיל לעונה במידה ניכרת, על סף השרב החורפי, עם טמפרטורות אשר יגיעו בשפלה, בצפון הנגב ובחלק ממישור החוף לסביבות ה-30 מעלות, טמפרטורה שהיא גבוהה במיוחד לתחילת פברואר.
ביום שני, ט"ו בשבט, כבר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, ולקראת ערב יתחיל לרדת גשם מקומי בצפון אשר יתפשט במהלך הערב והלילה גם למרכז. ביום שלישי ימשיכו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. ביום רביעי המערכת כבר תהיה בשלבי סיום, עם שאריות של גשמים קלים וטמפרטורות רגילות לעונה.
לתחזית בהרחבה:
היום צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן עם עלייה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוחות יתחזקו בעיקר בדרום הארץ. ייתכן אובך בעיקר בדרום.
הלילה, ליל שבת קודש: מעונן חלקית עד בהיר. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ.
בוקר יום השבת, צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה.
ביום ראשון צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה נוספת בטמפרטורות. יעשה חם מהרגיל לעונה.
ביום שני צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, אך הן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות מערביות ערות. משעות הערב צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ.
