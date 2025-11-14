שלג ראשון בחרמון; גשם ראשון בכנרת | אלו שיאניות המשקעים 

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

המערכת החורפית שהחלה אתמול (חמישי) התחזקה בשעות הלילה והבוקר עם גשמי ברכה עזים שהורגשו לאורך מישור החוף, מהצפון ועד הדרום. כבר מהשעה 5:30 החלו לרדת גשמים כבדים בין חדרה לאשקלון, לאחר שאתמול דוּוח גם על אירועי ברד במספר מוקדים.

לפי השירות המטאורולוגי הישראלי, באשקלון ירדו 70 מ״מ, במשך שעה וחצי בלבד ובמקומות רבים בעיר יש הצפות. אחריה בטבלת המשקעים הארצית היא העיר חדרה עם 42 מ״מ, בתל אביב 41 מ״מ ובעכו 35 מ״מ מאתמול בערב. בתיעוד מרחוק, נראה כי התחזית על שלג בפסגת הר החרמון התממשה:

גם בכנרת החלו לרדת גשמי ברכה. כך זה נראה הבוקר בחוף צמח:

קשת במרכז החיזוי בבית דגן:

סערת ברקים האירה את הלילה בשמי הגליל העליון:

על פי תחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי, היום (שישי) צפויים לרדת ממטרים לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, מלווים בסופות רעמים. עדיין קיים חשש להצפות לאורך מישור החוף והשפלה. בצפון הנגב צפויים גשמים מקומיים. משעות הצהריים קיים חשש קל משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.

הלילה, ליל שבת קודש: גשם לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, מלווים בסופות רעמים. עדיין קיים חשש להצפות לאורך מישור החוף והשפלה. בצפון הנגב צפויים גשמים מקומיים. קיים חשש קל משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח.

בבוקר יום השבת: גשמים מקומיים יוסיפו לרדת מידי פעם בצפון הארץ ובמרכזה. עד שעות הצהריים יתכנו סופות רעמים יחידות ועדיין קיים חשש קל מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף ולשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. גשם מקומי ברובו קל, צפוי לרדת מדי פעם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. משעות אחר הצהריים הגשם ייפסק בהדרגה. הטמפרטורות תהיינה נמוכות במעט מרגיל לעונה.

וביום שני צפוי להיות מעונן חלקית, תחול עליה בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה.