מזג האוויר

לקראת שבוע חורפי: גשם, סופות רעמים וחשש לשיטפונות  | התחזית המלאה

תחזית מזג האוויר לשבוע: גשמים, סופות רעמים, חשש לשיטפונות ושלג בחרמון | טמפרטורות נמוכות מהרגיל • התחזית המלאה לשבוע הקרוב (בארץ)

היום (ראשון) שם מדי פעם מלווה בסופות רעמים יחידות צפוי לרדת בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.

אחר הצהריים,הגשמים ייחלשו בהדרגה. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בחרמון ירד שלג.

הלילה: מעונן חלקית עד מעונן, יוסיף לרדת גשם מקומי בעיקר בצפון מישור החוף.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לקראת הצהריים ייתכנו ממטרים מקומיים בהרים ובצפון. תחול עליה בטמפרטורות, אך עדיין הן תהינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. צפויים גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.

וביום רביעי, משעות הבוקר יחל לרדת גשם מלווה בסופות רעמים וברד ברוב אזורי הארץ. צפי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, הנגב והערבה. בשעות הצהריים יינשבו רוחות ערות בנגב. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהינה נמוכות מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-13

תל אביב: 12-17

באר שבע: 10-19

חיפה: 10-16

טבריה: 1820

צפת: 6-12

אילת: 17-22

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

