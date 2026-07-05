פועל נפל מגובה 5 מטר באתר בנייה במרכז הארץ; ופונה במצב קשה

פועל כבן 50 נפצע הבוקר (ראשון) באורח קשה לאחר שנפל מגובה של כ-5 מטרים במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב הנשיא יצחק בן צבי בהרצליה. הפצוע פונה לבית החולים איכילוב כשהוא סובל מחבלת ראש ובמצב לא יציב.

על פי הדיווח שהתקבל במוקדי החירום לפני שעה קלה, הפועל נפל במהלך ביצוע עבודות באתר. צוותי החירום שהוזעקו למקום מצאו את הגבר במצב קשה וללא הכרה מלאה.

פראמדיקית במד"א קירה סימונדס וחובש רפואת חירום במד"א נווה הראל, שטיפלו בפצוע, מסרו: "הובילו אותנו באתר בנייה אל הגבר ששכב כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש קשה לאחר שנפל מגובה של כ-5 מטר. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה ולא יציב".

תאונות עבודה באתרי בנייה מהוות סכנה משמעותית לפועלים. בחודשים האחרונים נרשמו מספר מקרים דומים ברחבי הארץ, כאשר פועלים נפלו מגבהים שונים במהלך עבודתם. לפני מספר חודשים נהרגו שני פועלים שנפלו מגובה של חמש קומות באתר בנייה ברמת השרון, ובמקרה נוסף נהרג פועל בן 72 שנפל מקומה רביעית בבני ברק לאחר שניסה לפרק סורג.